Café da manhã pressiona orçamento familiar na Grande BH

Além das remarcações, os preços do pão francês, um dos itens típicos da refeição, apresentam variações de até 73% entre estabelecimentos na capital mineira (foto: Fotos: Leandro Couri/EM/D.A Press)





A conta de energia e os combustíveis têm levado a culpa pelos aumentos persistentes do custo de vida – não sem razão, devido à alta de preços que os chamados serviços administrados pelo governo têm apresentado –, mas a inflação já atinge as despesas mais comuns e típicas dos brasileiros. Na Grande Belo Horizonte, a refeição tradicional à mesa do café da manhã, servida do pãozinho francês com manteiga e café, aperta o orçamento familiar e se descolou da variação média dos preços em quase todas as bases de comparação pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Valéria Barbosa e o filho Olavo fizeram mudanças no cardápio, reduzindo o número de pães à mesa e acrescentando a crepioca, mais em conta

O café moído foi alçado à lista de vilões dos preços em julho, ao encarecer 4,89%, frente a variação de 0,71% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido em BH e entorno. As remarcações do pão francês e da manteiga também foram bem superiores à média geral do custo de vida na Região Metropolitana da capital, tendo alcançado, respectivamente, 1,50% e 2,60%.

Quando a análise é feita desde janeiro, o fôlego desses produtos faz inveja. Enquanto o IPCA atingiu 4,61%, o café moído ficou 6,46% mais caro; a manteiga sofreu reajuste de 6,56% e o pão francês foi remarcado em 5,32%. O melhor é preparar o bolso, uma vez que o cenário mais provável desenhado por pesquisadores de institutos de pesquisa da inflação e economistas é de novos aumentos dos preços.

Nos últimos 12 meses terminados em julho, os aumentos observados na Grande BH atingiram 12,33%, em média, nos gastos com café moído para o consumidor, e 12,24% no caso da manteiga. O IPCA, por sua vez, variou 9,43%. Só o pão francês perdeu para a inflação nesse período, com reajuste de 7,19%. A justificativa para o encarecimento de Itens como o café tem aliado os efeitos de geadas nas lavouras ao próprio impacto da inflação dos combustíveis sobre o frete das mercadorias.

O preço médio do quilo do pão francês na capital mineira já chega a R$ 19,90 em algumas padarias de Belo Horizonte. Em uma rede de supermercados da capital, o preço da baguete é de R$ 29,90 o quilo. Segundo pesquisa divulgada pelo site Mercado Mineiro em 27 de julho passado, com dados apurados entre os dias 20 e 23 em 29 padarias, além dos reajustes, o pão francês varia 73% no quilo, dada a disparidade dos preços cobrados em BH, entre R$ 11,49 e R$ 19,90.





ESCASSEZ A costureira Betânia Coimbra, de 59 anos, e a filha musicista Débora Coimbra, de 26, têm o hábito de todos os dias tomar o café da manhã em padarias. A variação de preços, tanto entre os estabelecimentos que elas frequentam, quanto as remarcações “de um dia para outro” têm assustado. “São valores que variam em até 50% de um lugar para outro”, observam.

Mas o que tem chamado também a atenção de mãe e filha é a escassez de alguns produtos. “Chegamos em uma padaria e o café só é preparado na hora. Em outra não havia manteiga para passar no pão. Só margarina.” A comerciante Luciana Alves diz que, no caso do café, esse procedimento evita que o produto fique acumulado em garrafas térmicas ou máquinas por muito tempo e sujeito a oxidação ou alteração de sabor.

O bolso também enfrenta aperto para quem tem o hábito de fazer a primeira refeição do dia em casa, junto aos familiares. A psicóloga aposentada Valéria Marques Moreira Barbosa, de 66, mora com o marido e dois filhos na Região Sul de BH e diz que a solução para fugir das altas foi substituir produtos no café da manhã.

“A solução é a crepioca (crepe de tapioca), com ovos e praticamente a eliminação dos pães. Um pacote de 250 gramas de pó de café está custando, em média, R$ 11, o que significa que um quilo é vendido acima de R$ 30 e a expectativa diante das circunstâncias climáticas é que fique bem mais caro. Sem contar a manteiga e o leite", reclama Valéria.





MUDANÇAS Para o presidente da Associação Mineira da Indústria da Panificação (Amipão), Tércio Dantas, a sociedade vem absorvendo e entendendo as necessidades de alterações de preços. “Na realidade, o aumento não foi apenas de produtos alimentícios, que sofreram impactos de outras altas como energia e combustíveis, por exemplo.”

O setor de panificação, segundo o dirigente da entidade, sofreu muito com as consequências da pandemia, entre elas o desemprego, o “dinheiro mais curto no bolso”, a paralisação de alguns setores, que deixaram de fornecer insumos e produtos, a consequente queda no consumo. Trata-se de uma soma de fatores que justificam os aumentos no setor de alimentos, de acordo com Dantas. “Afetando principalmente produtos básicos como o pão e leite.”

Levantamento feito pela Amipão mostra que a situação mais grave do setor foi registrada na Região Central da capital, e alguns bairros de classe média, “que ofereciam serviços de café da manhã e almoço e sofreram queda significativa de até 50% no faturamento, com os sucessivos decretos de abertura e flexibilização do funcionamento dos estabelecimentos, devido ao combate à COVID-19”.

Em bairros de periferia e algumas regiões de classe média, houve certo crescimento das vendas devido ao trabalho remoto, que manteve as pessoas em casa. “Naqueles bairros que praticamente eram dormitórios, empresas registraram maior movimento no comércio local", diz o presidente da Amipão.

Ele acredita que mudanças de hábitos sinalizam uma nova cultura de consumo, o que poderá também influenciar os custos de comercialização de produtos e os preços ao consumidor. “As pessoas hoje compram onde querem, de onde estão e a qualquer momento. Aprenderam a não sair da própria casa pra comprar qualquer produto. O que esperávamos que aconteceria nas próximas décadas, aconteceu no último ano. Quem não se adequar estará fora do mercado”, conclui.





REPASSES A sócia-proprietária do Teresa Café, nas imediações do Mercado Central de BH, Luciana Alves, de 43, conta que a aquisição de produtos para suprir o café da manhã registrou sucessivos aumentos desde a abertura do estabelecimento, em dezembro do ano passado. “Seguramos ao máximo o repasse de preços ao consumidor, mas agora não está sendo mais possível”, afirma. De forma gradual, os preços vão sendo repassados “para não assustar os fregueses.”

Luciana diz que as altas mais sentidas, a princípio, na empresa foram as de derivados de laticínio e de panificação e quitandas. Na sequência, está o café. Ela prevê alta ainda mais significativa de preços devido às consequências das variações climáticas, agravadas pelas geadas que atingiram regiões produtoras de Minas em julho.





NO VAREJO





Variação de preços médios entre julho de 2020 e 21 (kg)





» Pão francês 9,97%

» Pão doce 13%

» Mussarela 33,83%

» Presunto 16,76%





Variação de preços apurados entre 20 e 23 de julho em 29 padarias de BH





» Presunto (Kg) 62%

» Pão com manteiga (unidade) 70%

» Café com leite (média) 160%

Fonte: site Mercado Mineiro