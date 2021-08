Bolsonaro culpa governadores por inflação: 'querem que eu faça milagre?'

Bolsonaro voltou a descartar a possibilidade de promover congelamento de preços (foto: Sergio Lima / AFP)

O presidente Jairvoltou a cobrar a redução das alíquotas do ICMS por parte dos governadores, aos quais atribuiu a culpa pelo novo aumento do preço da gasolina após reajuste da Petrobras do preço médio de R$ 2,69 para R$ 2,78 o litro. "Poderia baixar ahoje, só na questão do ICMS, em média R$ 1,20", afirmou nesta quinta (12/8).

Ele destacou que uma das "providências" contra a inflação é o aumento da Taxa Básica de(Selic), atualmente em 5,25% ao ano. A taxa Selic foi elevada na última reunião do Copom em um ponto porcentual, o quarto aumento consecutivo dos juros. "Nós combatemos a inflação com mais produção, não tem outro caminho", completou.O presidente voltou a descartar a possibilidade de promover congelamento de preços ou restrição às importações e atribuiu a pressãoàs repercussões econômicas da pandemia do novo coronavírus. "Muita gente ficou em casa, passou a produzir menos, menosde produtos, aumento da inflação", argumentou.Bolsonaro disse ainda que tem conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tomar providências contra o aumento da inflação. "Querem que eu faça milagre?", questionou durantesemanal pela internet.