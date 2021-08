ArcelorMittal reativará laminador desativado em 2015 e gerará 125 empregos

A usina tem outros dois laminadores e uma capacidade instalada de 1,2 milhão de toneladas (foto: ArcelorMittal/Divulgação)

A ArcelorMittal confirmou nesta terça-feira (10/8) a reativação do laminador 3 da unidade em João Monlevade, Região Central de Minas, a partir de janeiro do ano que vem. O equipamento estava desativado desde 2015, mas as novas demandas do mercado e a perspectiva de crescimento fizeram a empresa a repensar o reinício da produção de forma gradual.

A novidade já havia sido anunciada pelo gerente da empresa, Alin Júnior Machado Alves, depois de se reunir com o prefeito Laércio Ribeiro (PT) e com o vice Fabrício Lopes (Avante)





novas contratações com a entrada em operação do laminador. As oportunidades disponíveis estão divulgadas no site da empresa A perspectiva é de cerca de 125com a entrada em operação do laminador. As oportunidades disponíveis estão divulgadas no site da empresa AQUI





Segundo a companhia, o laminador de Monlevade tem capacidade para a produção de 1 milhão de toneladas de aços longos por ano. A usina tem outros dois laminadores e uma capacidade instalada de 1,2 milhão de toneladas.

Ao todo, os recursos destinados para o laminador somam R$ 580 milhões, considerando os investimentos para implantação do equipamento e os desembolsos para o seu acionamento.

Desses R$ 580 milhões, mais de 90% do investimento foi desembolsado na implantação do equipamento em 2015. Os outros 10% são para o acionamento do equipamento.





Para a reativação do laminador 3, a empresa alega que aguardava as melhorias nas condições de mercado. Segundo os gestores, o laminador vai garantir o pleno atendimento aos clientes.

A forte demanda por aço, especialmente no avanço da construção civil, e os indicadores econômicos possibilitaram a operação do equipamento.





Concorrente também investe