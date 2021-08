Gerdau anuncia investimento de R$ 6 bilhões em Minas

Usina da Gerdau em Ouro Branco (foto: Gerdau/Divulgação) Gerdau anunciou nesta sexta-feira (6) um plano de investimento de R$ 6 bilhões em Minas Gerais nos próximos cinco anos. O dinheiro será aplicado em modernização, atualização tecnológica e ampliação de suas operações locais. A previsão é que o aporte crie 6 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos. anunciou nesta sexta-feira (6) um plano dede R$ 6 bilhões em Minas Gerais nos próximos cinco anos. O dinheiro será aplicado em modernização, atualização tecnológica e ampliação de suas operações locais. A previsão é que o aporte crie 6 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos.





Esse é o segundo anúncio de investimento da empresa nesta semana. Na última quarta-feira (4), foi divulgado um investimento de 500 milhões de dólares na ampliação de laminação de bobinas a quente em sua usina em Ouro Branco (MG).





“O objetivo é estar preparado para atender a demanda do mercado brasileiro, que nós estamos vendo como positiva, como uma crescente”, afirma o vice-presidente da Gerdau, Marcos Faraco.





Ampliação, modernização e sustentabilidade

Os investimentos estão divididos em três eixos: crescimento, atualização tecnológica e diversificação. No plano, o aprimoramento de práticas ambientais é posto como prioridade e serão contempladas todas regiões de atuação da Gerdau em atividades de produção de aço, mineração, produção de energia renovável e a atividade de florestas plantadas.





“Este ciclo de investimentos em Minas Gerais é parte da estratégia global de crescimento da Gerdau e reflete as nossas iniciativas de inovação e a evolução da nossa estratégia de sustentabilidade”, compartilha Gustavo Werneck, diretor-presidente (CEO) da empresa.





A maior parte do aporte será aplicada em sua unidade em Ouro Branco (MG), principal usina produtora da companhia. A capacidade anual de produção de bobinas a quente na unidade será ampliada em 250 mil toneladas/ano, com o começo da produção previsto para início de 2024.





A ampliação da produção de perfis estruturais também está em andamento. Estima-se um aumento para 500 mil toneladas/ano da produção a partir de 2025, o dobro da da atual capacidade. A companhia foi pioneira na produção do produto na América Latina.





“A nova capacidade de bobinas a quente nos permitirá entregar aço com cada vez maior valor agregado aos nossos clientes. Por sua vez, a produção adicional de perfis estruturais, segmento no qual somos pioneiros no Brasil desde os anos 2000, está alinhada à nossa estratégia de desenvolvimento da indústria de construção metálica, contribuindo para uma maior produtividade dos segmentos imobiliário, industrial e de infraestrutura”, diz Marcos Faraco.





Quanto ao investimento em sustentabilidade, a empresa prevê um crescimento de 20% em sua base de florestas renováveis de eucalipto, o equivalente a cerca de 50 mil hectares. A plantação será agregada à sua base atual de 250 mil hectares em Minas Gerais.





O eucalipto é destinado à produção de carvão vegetal, também conhecido como biorreator, utilizado na produção de aço. A ação substitui o carvão mineral de origem fóssil e reduz a emissão de gás carbônico na atmosfera.







Um parque fotovoltaico será desenvolvido em de Brasilândia de Minas, no norte do estado (foto: Gerdau/Divulgação)

O parque de produção de energia limpa é uma cooperação entre a Gerdau e a Shell Brasil e terá capacidade de 190MWdc. A energia gerada será comercializada no mercado livre através da comercializadora de energia da Shell, a partir de 2024. Ainda no campo da sustentabilidade, outro investimento será na linha de diversificação de negócios. Será desenvolvido um parque fotovoltaico no município de Brasilândia de Minas, no norte do estado.O parque de produção de energia limpa é uma cooperação entre a Gerdau e a Shell Brasil e terá capacidade de 190MWdc. A energia gerada será comercializada no mercado livre através da comercializadora de energia da Shell, a partir de 2024.





“Este novo plano de investimentos representa um importante avanço em nossa estratégia de longo prazo, que tem nas unidades mineiras de produção de aços longos e planos sua grande plataforma de crescimento para os próximos anos”, completa Faraco.





Quanto ao segmento da mineração, os investimentos incluem a descaracterização da barragem dos Alemães, em Ouro Preto (MG), a adoção de tecnologias de empilhamento a seco de rejeitos e a sustentabilidade econômica da produção de minério de ferro.



O objetivo é a eliminação do uso de barragens em suas operações.





Sobre a Gerdau

A empresa prevê um crescimento de 20% em sua base de florestas renováveis de eucalipto em Minas (foto: Gerdau/Divulgação) A Gerdau é considerada a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio.





Em janeiro deste ano a empresa completou 120 anos de atuação, está presente em 10 países e possui mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações.





Maior recicladora da América Latina, segundo a companhia, 73% do aço produzido é feito a partir de sucata. Todo ano, 11 milhões de toneladas de sucata são transformadas em diversos produtos de aço.