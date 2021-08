Confiança do comércio de BH cresce no segundo trimestre

Há esperança de melhora nas vendas do segundo semestre (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O indicador de confiança do varejo de Belo Horizonte registrou 55,3 pontos no segundo trimestre de 2021. O crescimento de 15 pontos percentuais em relação aos primeiros meses do ano, mostra que os empresários do ramo estão otimistas quanto ao futuro das vendas. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (10/8), pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL/BH).