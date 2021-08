Prédio do Othon Palace de BH é leiloado por R$ 32,4 milhões

Othon Palace Hotel, em Belo Horizonte, fechou as portas após acumular dívidas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 18/11/2018)









O edital também prevê que, além do lance, o arrematante terá de arcar com os débitos em aberto referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), no valor de R$ 6.626.234,99, mais acréscimos legais, ficando a cargo do comprador negociar possíveis alternativas para a quitação da dívida.





Além disso, o arrematante deveria ter uma atenção especial quanto ao tombamento do edifício, uma vez que ele é protegido pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH). Ou seja, qualquer alteração na fachada do empreendimento teria que ter o projeto enviado para análise e aprovação da Diretoria de Patrimônio Cultural.





Segundo leilão





Esta foi a segunda tentativa de leilão do prédio do Othon Palace de BH. Em outubro do ano passado, o empreendimento chegou a ser ofertado , mas não houve interessados. Assim como da outra vez, o procedimento desta terça foi totalmente virtual.





Na época, o advogado da rede Othon disse que não haveria uma segunda rodada de ofertas, uma vez que o procedimento daquele era apenas uma das alternativas para o grupo - que está em recuperação judicial - levantar fundos com a venda do imóvel.





Os R$ 32.450.000 que a rede Othon ganhará servirá para pagar credores e quitar dívidas trabalhistas, seguindo com o plano de recuperação da empresa.





Histórico





Ao ser inaugurado, em 1978, em imponente prédio de 25 andares, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Tupis e Bahia, em frente ao Parque Municipal, o Othon Palace de BH contava com quase 300 quartos, e, por alguns anos, foi o único hotel de luxo da cidade.





Ao fechar as portas, em 2018, após 40 anos de funcionamento, apresentava um prejuízo acumulado de R$ 40 milhões. O passivo total - sobretudo em tributos - somava R$ 527,1 milhões.





Foram 170 funcionários demitidos, além de impacto provocado em mais de 64 áreas da economia fomentadas pela hotelaria.

O prédio que por muitos anos abrigou o tradicional, no Centro de Belo Horizonte, foi leiloado nesta terça-feira (3/8) por. A empresa vencedora foi a, que possui sede na capital mineira. O lance inicial era de R$ 30 milhões.