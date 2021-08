Cidades do Vale do Aço anunciam comércio até mais tarde para Dia dos Pais

Para facilitar a compra dos presentes para o, celebrado neste domingo (8/8), o comércio no Vale do Aço poderá funcionar até. A ampliação foi acordada entre os sindicatos que representam os patrões e os empregados em

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço prevê que a data vai aumentar o número de vendas , “principalmente, em lojas de roupas, calçados, artigos esportivos, perfumaria e eletroeletrônicos”.

“Em 2021, liquidações de inverno e outras promoções vão gerar oportunidades de compras a preços bem mais acessíveis do que o normal”, salienta José Maria Facundes, presidente do Sindcomércio.

A jovem Ana Laura Lares é uma das pessoas que pretendem movimentar o comércio nesta data. Ela afirma que vai comprar um presente e apoia a medida da extensão no horário de funcionamento.

No sábado, o expediente acontece das 9h às 17h (foto: Layara Andrade/Arquivo pessoal)

“Acredito que, com a ampliação do horário, fica menos provável o tumulto e, assim, é possível fazer uma compra rápida e tranquila”, conta.

Otimismo...

O dirigente do sindicato reforça que o comércio está esperançoso por "boas vendas durante toda a semana". “Já não há tantas incertezas provocadas pela pandemia e as pessoas vão, aos poucos, retomando o ritmo normal da vida. A gente também sabe que, quem ama, presenteia", enfatiza Facundes.

... mas nem tanto

Além de otimismo, também se vê desconfiança pelas ruas. "A situação no trabalho ainda não melhorou e a gente sabe que, apesar de ser uma data especial, é totalmente comercial. Amo meu pai, mas este ano não terá presente”, afirma a engenheira civil Ana Flavia Rodrigues, que ainda sofre instabilidade causada pela pandemia.





COVID no Vale do Aço





A região do Vale do Aço encontra-se na onda verde criada pelo programa Minas Consciente, do governo do Estado, desde o dia 8 de julho. Foi a primeira região, desde janeiro, que evoluiu para a fase mais flexível do plano.

As três maiores cidades que compõem o Vale do Aço - Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo - somam, juntas, 1.396 mortes e 51.284 casos de infecções desde o início da pandemia, segundo dados divulgados por cada administração entre segunda-feira (2/8) e hoje (3/8).