Colheitômetro: tecnologia monitora em tempo real números das safras do país

Nova tecnologia, Colheitômetro permite acompanhamento em tempo real da produtividade safra brasileira (foto: NEW Holland/Divulgação) commodities agrícolas brasileiras. Este é o objetivo do Colheitômetro, uma tecnologia desenvolvida pela New Holand Agriculture, marca da CNH Industrial.



A iniciativa faz parte de uma homenagem aos agricultores e agricultoras do país e utiliza fontes oficiais para obtenção dos dados. Mostrar em tempo real os números da colheita das principaisagrícolas brasileiras. Este é o objetivo douma tecnologia desenvolvida pela New Holand Agriculture, marca da CNH Industrial.A iniciativa faz parte de uma homenagem aos agricultores e agricultoras do país e utiliza fontes oficiais para obtenção dos dados.









“Nossa intenção é mostrar para a população, especialmente a das cidades, a força e a importância da agricultura para o país”, afirma Rafael Miotto, vice-presidente da New Holland Agriculture para a América do Sul.



Como funciona o Colheitômetro? A novidade permite mostrar dados de produção, em toneladas , das culturas de soja, milho, arroz, cana e trigo. Além disso, o painel mostra os valores em reais que essa produção representa.

Para fazer essas operações, o Colheitômetro utiliza informações oficiais, atualizadas em tempo real, com base no histórico e no cruzamento de dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), IBGE e Cepea-Esalq/USP e de outras fontes. Através de algoritmos internos, esses dados são incrementados conforme as previsões de colheita.



Números do agronegócio

Os números crescentes do agronegócio motivaram a criação do Colheitômetro. Na avaliação da New Holland, a maioria das pessoas desconhece a relevância que a agricultura tem para o país, seja pelo volume produzido ou pela contribuição econômica. Com a tecnologia, o contato da população com os resultados do campo será maior.



Para o diretor de Marketing Comercial da New Holland Agriculture para a América do Sul, Gustavo Taniguchi, a ferramenta tem o propósito de mostrar a força do agronegócio e dialogar com toda a sociedade. “A ideia por trás dessa ferramenta é, no fundo, construir, por meio do conhecimento, uma ponte entre campo e cidade'', comenta.



O agronegócio brasilero é responsável, atualmente, por 26,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Em 2020, o setor foi responsável por 48% das exportações totais do Brasil, segundo dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, do Ministério da Agricultura.





Na última década, enquanto o PIB brasileiro encolheu 5,5%, o da agropecuária cresceu 2,7% (foto: New Holland/Divulgação) PIB brasileiro encolheu 5,5%, conforme apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o da agropecuária cresceu 2,7%. O agronegócio brasileiro, ainda, forneceu commodities para 772,6 milhões de pessoas no planeta no último ano, de acordo com estudo divulgado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Na última década, enquanto obrasileiro encolheu 5,5%, conforme apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o da agropecuária cresceu 2,7%. O agronegócio brasileiro, ainda, forneceu commodities para 772,6 milhões de pessoas no planeta no último ano, de acordo com estudo divulgado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).





Segundo o mesmo estudo, na última década a participação brasileira no mercado mundial de alimentos passou de US$ 20,6 bilhões para US$ 100 bilhões, com destaque para soja, milho, algodão, carnes e produtos florestais. Em relação à geração de empregos, no acumulado de 2020, segundo o Ministério da Economia, a agricultura gerou 61.637 vagas de trabalho.









