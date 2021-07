Mineração fatura quase o dobro no 1º semestre; Minas Gerais é destaque

De acordo com o Ibram, a demanda por minérios continua aquecida, o que mantém os preços das commodities minerais elevados (foto: Vale/Divulgação) produção mineral no Brasil cresceu 98% no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2020. Minas Gerais se destaca pelo aumento de 122%, com R$ 61,4 bilhões em 2021 contra R$ 27,6 bilhões de janeiro a junho do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (21/7) pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). O faturamento dano Brasil cresceu 98% no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2020. Minas Gerais se destaca pelo aumento de 122%, com R$ 61,4 bilhões em 2021 contra R$ 27,6 bilhões de janeiro a junho do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (21/7) pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

Enquanto os primeiros seis meses de 2021 já arrecadaram quase o dobro, com R$ 51,4 bilhões, sendo R$ 4,5 bi da CFEM e R$ 46,9 bi de outros impostos.

Segundo o Ibram, o recolhimento total da Cfem em 2020 já tinha sido um recorde, de R$ 6 bilhões, porém um novo é esperado este ano.



"A variação do 1º trimestre de 2020 com o 2º representou um crescimento de 120%. Comparado ao 2º trimestre de 2021, houve crescimento de 15%. Se o 2º semestre de 2021 seguir o mesmo período do ano passado, poderemos chegar ao fim do ano com uma expectativa de recolhimento de R$ 8 bilhões de Cfem, podendo chegar a R$ 9bi", explicou Flávio Ottoni Penido, diretor-presidente do Ibram.

De acordo com a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (Amig), a Cfem é "a contrapartida financeira paga pelas empresas mineradoras à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios".

O recolhimento dessa constribuição teve aumento de 134% em Minas, devido ao crescimento do faturamento no estado, com o retorno de algumas operações que estavam paralisadas após Brumadinho. "Isso é devido, principalmente, ao retorno de algumas operações que tinham sido paralisadas depois de Brumadinho", disse Flávio Ottoni.

Minas Gerais é o estado que tem mais municípios beneficiados pelo imposto, são 482. Desses, sete estão na lista de 10 maiores cidades arrecadadoras de Cfem, sendo elas: Conceição do Mato Dentro, Itabirito, Congonhas, Mariana, Itabira, Nova Lima e São Gonçalo do Rio Abaixo. Foram R$ 1,9 bilhão levantados pelas mineradoras presentes no estado.

Demanda aquecida

De acordo com o Ibram, a demanda por minérios continua aquecida, o que mantém os preços das commodities minerais elevados, sendo o principal motivo da elevação do faturamento.



Entre as substâncias que mais arrecadaram nos seis primeiros meses do ano, o minério de ferro se destaca, com R$ 3,7 bilhões milhões. Em seguida, minério de ouro (R$ 208 milhões), minério de cobre (R$ 161 milhões) e a bauxita (R$ 81 milhões).

Informações foram passadas pelo presidente do Conselho Diretor do Ibram, Wilson Brumer, e pelo diretor-presidente do instituto, Flávio Ottoni (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press- 12/02/2020) De acordo com Wilson Brumer, presidente do Conselho Diretor do Ibram, de uma maneira geral, as commodities vêm sofrendo um aumento de preço, mas o minério de ferro deve manter seu preço na faixa de US$ 200 a US$ 220 até o fim do ano.

O faturamento, porém, é esperado que feche no dobro registrado neste primeiro semestre (R$ 149 bilhões), podendo chegar aos R$ 300 bilhões no fim de 2021.

Em volume, a produção mineral brasileira (PMB) evoluiu 2% na comparação entre os semestres, passando de 525 milhões de toneladas para 535 milhões de toneladas.

