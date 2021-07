Intenção de consumo das famílias brasileiras cresce 2% em julho

Perspectiva de Consumo da família brasileira cresceu 5,1% no último mês (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Intenção de Consumo das Famílias (ICF) no Brasil manteve o ritmo de crescimento no mês de julho. Com aumento de 2%, o indicador teve a segunda alta consecutiva e chegou a 6,8 pontos. O índice é o maior desde abril deste ano. no Brasil manteve o ritmo de crescimento no mês de julho. Com aumento de 2%, o indicador teve a segunda alta consecutiva e chegou a 6,8 pontos. Oé o maior desde abril deste ano.





Todos os subíndices da pesquisa também apresentaram resultados positivos. A perspectiva de consumo cresceu 5,1%, em comparação a junho. O nível de consumo atual também melhorou e registrou 53,1 pontos, alcançando o maior patamar desde março deste ano.





Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o auxílio emergencial contribuiu para o crescimento do indicativo. "A disponibilização do auxílio emergencial e uma maior parcela da população já vacinada favoreceram as condições de consumo”, afirma.





Trados ressalta, ainda, uma maior confiança das famílias na estabilidade da tendência positiva do mercado de trabalho.





Quanto ao Momento para Compra de Duráveis, os números subiram de forma mais intensa. Com aumento de 4,7%, o subíndice da pesquisa avalia o que os consumidores pensam sobre a aquisição de bens como eletrodomésticos, eletrônicos, carros e imóveis.





A taxa de famílias que acreditam ser um momento negativo para compras desse tipo de produto também reduziu. A pesquisa aponta um total de 77,2% de famílias que avaliam desta forma, abaixo dos 77,7% do mês anterior e dos 78% de julho de 2020.