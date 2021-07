Ibiraci, no Sudoeste de Minas, irá contar com Procon Regional

Ibiraci contará com um órgão de defesa do consumidor para que a população registre suas queixas (foto: Ismael Silva Cândido)

A população de, no Sudoeste de Minas, vai poder contar em breve com o auxílio do Procon Regional para ajudar nas questões de relação de consumo na cidade.A Cãmara Municipal aprovou na noite dessa teerça-feira, por 6 votos a 1, projeto de lei enviado pela prefeitura que regulamenta a adesão do município ao ProgramaRegional.Até então, a população não tinha um local onde fazer queixas ou reclamar os seus. Trata-se de uma medida que visa promover e implementar ações direcionadas à educação, orientação, proteção, defesa do consumidor e coordenar a Política de Defesa do Consumidor em Ibiraci.