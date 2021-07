Empresa de energia solar concentra investimento de R$ 750 milhões em Minas

A empresa de energia solar pretende ter cinco usinas operando no estado até o final do ano (foto: AXS Energia/Divulgação )

O estado de Minas Gerais foi escolhido para a AXS Energia iniciar suas operações. A empresa pretende investir R$ 750 milhões em diversas usinas solares e a primeira delas já está em construção no município de, Região Sul do estado.Em agosto, começam as obras de mais duas unidades: em, Região Sudoeste, e em Prata, no Triângulo.





A empresa, especializada em geração distribuída de energia solar, espera ter até o último trimestre de 2021 seus serviços disponíveis em praticamente todas as cidades mineiras. Os principais benefícios da energia solar para os clientes são:





Economia: diversos planos disponíveis com desconto em sua conta de energia.

diversos planos disponíveis com desconto em sua conta de energia. Praticidade: não há necessidade de investimento, nenhuma instalação ou burocracia, pois a distribuição é feita pela estrutura já existente de rede elétrica.

não há necessidade de investimento, nenhuma instalação ou burocracia, pois a distribuição é feita pela estrutura já existente de rede elétrica. Sustentabilidade: geração de energia limpa, sustentável e consciente





O atendimento, inicialmente, será dedicado a pequenas empresas com conta de energia acima de R$ 400 por mês. Mas, ainda este ano, o serviço será oferecido também para residências.





A previsão da empresa é que, até o final do ano, pelo menos cinco usinas estejam operando no estado. Para 2023, a expectativa é de 30 unidades em Minas e demais distribuídas em outros estados do país.





Escolha por Minas Gerais

Segundo a AXS, Minas Gerais foi o estado escolhido para o início das operações por diversos fatores favoráveis, como condições climáticas e alto potencial de geração solar, possibilidades de oferecer propostas competitivas ao consumidor, legislação adequada e um mercado receptivo.





Além do investimento no estado, que pode chegar a R$ 1 bilhão em três anos, a empresa tem uma previsão de gerar 150 empregos até o final de 2021 e mais de mil no próximo ano.





A Região Sul de Minas foi estrategicamente escolhida para a construção da primeira usina por ter um ótimo índice de radiação solar, com temperatura amena, o que contribui com a performance dos equipamentos eletromecânicos e geração dos módulos fotovoltaicos.



A qualidade da infraestrutura da rede também contribuiu para a decisão.





“Nosso objetivo é que cada região que receber uma usina da AXS tenha uma espécie de ‘selo verde’. Seja referência na geração de sua própria energia de forma limpa e consciente”, explica Alysson Barros Paolinelli, Diretor de Operações da AXS Energia.





Ele acrescenta, ainda, que o estado conta com excelentes técnicos e engenheiros, o que aumenta a capacidade de atrair novos talentos para a empresa.

“É uma parceria vantajosa para todos, na qual as cidades recebem investimento e têm os benefícios na geração de emprego local e renda, além da garantia de sustentabilidade na geração de energia. E nós poderemos utilizar mão de obra qualificada para desenvolver o negócio. Os comerciantes e, futuramente, todos os cidadãos se beneficiarão desta energia limpa e mais barata, gerando valor à sua região”, complementa.





A AXS Energia atenderá, numa primeira fase, comércios e empresas de pequeno e médio porte que tenham um consumo entre 400 e 22.000 quilowatt-hora (KWh) por mês. Porém, em breve, a expectativa é de que qualquer residência também possa adquirir os serviços.





De acordo com a empresa, a cota da primeira usina em construção já está praticamente negociada. Os interessados podem fazer simulações e já contratar os serviços por meio do site da AXS Energia





“As usinas de energia solar são um primeiro passo do Grupo em Minas Gerais. Estamos atentos a diferentes possibilidades de investimento e, em breve, apresentaremos novas alternativas ao mercado mineiro nas áreas de armazenamento, mobilidade e principalmente parcerias para veículos elétricos”, finaliza Paolinelli.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte