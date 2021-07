Gerdau e Shell vão instalar parque de energia solar fotovoltaica em Minas

Minas Gerais vai receber mais uma grande usina de energia solar fotovoltaica, terá um diferencial: parte da geração de energia será voltado para a produção de aço. A Shell Brasil e a Gerdau assinaram um termo de cooperação para a instalação de um parque fotovoltaico no município de Brasilândia de Minas, no Noroeste do estado.

O termo estabelece as bases para a firmação de uma parceria (joint venture) entre os dois grupos. Batizado de Parque Aquarii terá capacidade instalada de 190 MW dc. O valor do investimento não foi divulgado.

A usina fornecerá energia limpa para as unidades de produção de aço do grupo e outra parte será negociada no mercado livre, por meio da comercializadora de energia da Shell, a partir de 2024.

A joint venture, que terá participação igualitária das duas empresas, faz parte da estratégia de transição energética e descarbonização de ambas.

O Parque Aquarii também venderá energia para consumidores livres, ajudando a aumentar o parque gerador do estado de Minas Gerais e contribuindo para a segurança energética da região com mais energia renovável.

"Este é o primeiro projeto da Shell em energia solar no Brasil, um marco que diversifica ainda mais a atuação da companhia no país e de maneira completamente alinhada ao nosso propósito de oferecer mais energia e de maneira mais limpa", afirma o diretor de Renováveis e Soluções de Energia da Shell Brasil, Guilherme Perdigão.

"A joint venture para o desenvolvimento e operação do parque solar Aquarii é parte de um plano robusto de investimentos em energias renováveis nas Américas. A iniciativa fortalece a visão de longo prazo da companhia e o compromisso com a inclusão de fatores ESG como pilares fundamentais para as decisões estratégicas da empresa", assegura Juliano Prado, vice-presidente da Gerdau e responsável pela Gerdau Next, divisão de novos negócios.

"A parceria com a Shell garante expertise e tecnologia de ponta em energia solar, o que resulta em maior eficiência e uma oportunidade de autoprodução de energia renovável, reforçando o nosso comprometimento com um futuro cada vez mais sustentável", conclui.

Há cerca de três anos, a Shell Brasil iniciou sua estratégia de desenvolver organicamente seu portfólio em geração de energia solar, que na área de energia, se somam aos investimentos na sua comercializadora de energia, Shell Energy Brasil, e na termelétrica Marlim Azul. Hoje, a companhia tem planos de desenvolver parques solares nos estados de Minas Gerais e Paraíba.

A Gerdau destaca que, com a formação da parceria, dá mais um passo "em direção à autossuficiência energética, aliado ao direcionamento estratégico de entrada no segmento de geração de energia renovável, parte do portfólio de novos negócios realizados através da Gerdau Next".

A energia solar é a fonte energética que mais cresce no Brasil, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com um salto de 70% no último ano, o equivalente a 7,5 GW ou metade da capacidade da hidrelétrica de Itaipu.

Atualmente, representa 1,8% da matriz nacional, porcentagem que deve aumentar nos próximos anos. O Brasil tem níveis de irradiação solar entre os maiores do mundo - o território nacional recebe mais de 2.200 horas anuais de insolação, o equivalente a 15 trilhões de MW, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - indicando o enorme potencial da energia solar no país.