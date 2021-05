Usina de energia solar será instalada esta semana em Uberlândia

São 628 placas, capazes de gerar 390 megawatts por ano (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

Deve ser concluída até o fim desta semana a instalação de uma usina fotovoltaica, que gera energia por meio da luz solar, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

As 628 placas de energia solar são montadas ao lado do Parque Aquático Deputado João Bittar Júnior, dentro do Parque do Sabiá, um dos principais espaços de lazer da cidade. A obra terá custo total de R$ 894 mil, custeados pela prefeitura.

A usina de energia solar será capaz de produzir 390 megawatts de potência por ano, com capacidade de abastecimento de 360 casas neste período.

No primeiro momento, a energia gerada vai ser usada para manter o parque aquático em funcionamento, e, em uma segunda etapa, todo o Parque do Sabiá.

“Além de contarmos com uma fonte de energia renovável e limpa, seremos os responsáveis, portanto, pela geração da nossa própria energia com a capacidade de abastecer todo o complexo do Parque do Sabiá”, explicou o prefeito Odelmo Leão (PP).

A usina também deve aliviar os cofres públicos, já que o investimento deve "se pagar" em três anos, gerando, depois, uma economia de R$ 300 mil por ano à administração.