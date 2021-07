Estudo: PIB de MG deve crescer quase 2% com recursos do acordo da Vale

Assinatura do acordo de R$ 37,68 bilhões entre o governo de MG e a mineradora Vale, pelo rompimento da barragem em Brumadinho (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) aponta que o Produto Interno Bruto (PIB) de Minas deve crescer quase 2% somente com recursos oriundos do acordo feito pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e governo do estado com a mineradora Vale. O dinheiro servirá para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Brumadinho, em 2019. Um estudo feito pelaaponta que ode Minas deve crescer quasesomente com recursos oriundos do acordo feito peloe governo do estado com a mineradora. O dinheiro servirá para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Brumadinho, em 2019.









Dos R$ 11,06 bilhões do orçamento do estado, quase a metade do valor será utilizada em projetos de mobilidade. A expectativa é que R$ 4,95 bilhões sejam separados para execução das obras. Outros R$ 2,05 bilhões devem ter como destino a melhoria no saneamento básico e tratamento de água em Minas.





Também estão previstas as construções de hospitais regionais, escolas e a aquisição de equipamentos das polícias e do Corpo de Bombeiros. A previsão de investimento, neste caso, é de R$ 4,06 bilhões.





Geração de empregos





Os recursos oriundos do acordo da Vale, segundo o estudo, irão possibilitar um aumento de R$ 14,9 bilhões no valor bruto da produção do estado. A expectativa, também, é que 48,9 mil empregos diretos e indiretos sejam criados em Minas, movimentando um pagamento em massa salarial na ordem de R$ 4,2 bilhões. A arrecadação de impostos pode superar R$ 764 milhões.





Somente a Região Metropolitana receberá R$ 8,8 bilhões, com expectativa de aumento de R$ 11,5 bilhões no valor bruto da produção, gerando 32,5 mil empregos e pagamento de R$ 3,2 bilhões em massa salarial, além de R$ 581 milhões em arrecadação de impostos.