Comércio varejista de Minas Gerais avança 9,2% em maio, aponta IBGE

(foto: Reprodução/ Pixabay ) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (7/7) que, na passagem de abril para maio, o volume de vendas do comércio varejista em Minas Gerais cresceu 9,2%, sendo o terceiro maior resultado do país na Pesquisa Mensal de Comércio. A taxa média nacional também mostrou avanço de 1,4%.









Já os negativos foram apenas em eletrodomésticos (-1,8%) e em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,9%), na comparação com o mesmo mês do ano anterior.





No comércio varejista ampliado, o setor de veículos, motocicletas, partes e peças apresentou avanço de 53,0% e o setor de Material de construção registrou crescimento de 18,6%.

Crescimento nacional

Com a segunda alta mensal consecutiva, as vendas do comércio varejista cresceram 1,4% em maio, na comparação com abril. O acumulado de janeiro a maio de 2021, o indicador do comércio varejista nacional foi de 6,8%.





Segundo o IBGE, o volume de vendas no varejo nacional, em maio de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior, teve o segundo mês consecutivo de resultados positivos, distribuído em sete das oito atividades pesquisadas.





Após meses de variações negativas, o varejo nacional teve crescimento positivo de menor amplitude em maio, comparado a abril, 1,4% contra 4,9%, respectivamente. Esse resultado foi abaixo da expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que apontava alta de 2,5% no indicador.





Apesar disso, a tendência é que o consumo aumente nos próximos meses, tendo em vista essa perspectiva, a CNC revisou para 4,5% a previsão de crescimento do setor para 2021. A expectativa antes era 3,9%.





Segundo a confederação, caso esse valor seja registrado, será o maior avanço anual desde 2012, quando o crescimento foi de 8,4%. Entretanto, o presidente da CNC afirmou que as expectativas não são otimistas e sim, realistas, por se tratar de uma realidade próxima, devido à vacinação geral no país.





“O aumento na circulação de pessoas gradualmente favorece o respiro do setor de comércio e serviços. Se não houvesse uma piora na alta da taxa básica de juros no mês e, por sua vez, no custo do crédito para o consumidor, os números poderiam ser ainda melhores”, disse José Roberto Tadros presidente da CNC.

