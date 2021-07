Abrasel pede ao governo federal a volta do horário de verão

Donos de bares e restaurantes acreditam que a volta do horário de verão pode favorecer o movimento dos estabelecimentos e aumentar as vendas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 13/06/2021)





“O horário de verão beneficia as atividades ligadas ao nosso segmento. Com o sol demorando mais para se pôr e a chegada do calor, no mês de outubro, os consumidores ficam mais estimulados a frequentar os bares, o que é fundamental para nós. Perdemos cerca de 70% do faturamento durante os períodos de restrições mais severas do isolamento social, portanto todas as estratégias adotadas para socorrer e fomentar a economia são sempre bem vindas”, pontua o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), Matheus Daniel.





Donos e funcionários de bares aprovam retorno

%u200BDonos e funcionários de bares e restaurantes em Belo Horizonte também aprovam a ideia de uma possível volta do horário de verão.





O bartender Conrado Salazar, que trabalha no Piratas BBQ, bar localizado na Rua Alberto Cintra, Bairro União, Região Nordeste, afirma que o movimento de clientes nos meses em que o relógio é adiantado em uma hora, é bastante expressivo.





“As pessoas saem do trabalho com o sol ainda forte e vão para um happy hour. Isso nos dá, inclusive, a possibilidade de aumentarmos nossas ações promocionais por conta da crescente demanda.”





Já o empresário Lucas Brandão, proprietário da Panorama Pizzaria, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul da capital, acredita que além de ser interessante para aumentar as vendas do setor, o horário de verão também proporciona uma economia de energia elétrica.





“O Brasil enfrenta atualmente a pior estiagem dos últimos 91 anos, o que levou a Agência Nacional de Energia Elétrica a aumentar em 52% o valor da bandeira vermelha patamar 2 das contas de luz, já para este mês. Mesmo que a economia proporcionada pelo finado horário de verão tenha sido argumentada no passado como pequena, qualquer contenção nos dias de hoje é muito importante.”

