Geleia mineira é destaque em Prêmio Mundial na Inglaterra

A geleia de laranja suave com especiarias foi premiada na Inglaterra (foto: Angelo Ávila- Expressar Gourmet/Divulgação )

Umaproduzida em Belo Horizonte recebeu um título node Geleias Artesanais que ocorre em Penrith, Cumbria, no norte da. O saborcom, criado pela Expressar Gourmet, está entre os melhores produtos do mundo.





Esta geleia possui um sabor suave e uma harmonização versátil com diversos pratos. Os juízes se impressionaram com a aparência, cor, consistência, aroma e sabor do produto. Os ingleses são grandes apreciadores desta iguaria, tornando essa conquista ainda mais especial.





Apesar da pandemia e de vários bloqueios no Reino Unido, a premiação Marmalade Awards recebeu um número recorde de inscrições este ano. Foram mais de três mil potes de 30 países do mundo, incluindo Brasil, Japão, Canadá, Austrália, Kuwait e República Dominicana.





A premiação para pequenos produtores, o Artisan Awards, é composta por um júri de especialistas.





“Sempre tivemos muito orgulho em defender produtores artesanais de qualidade e, este ano, foi mais importante do que nunca. As pequenas empresas foram atingidas de forma muito dura pela pandemia, mas acho que fez as pessoas perceberem como a comida local é boa e vital, e espero que a Expressar Gourmet tenha um grande sucesso com sua geleia em sua região e em muitos outros lugares. A qualidade da geleia artesanal nunca foi tão alta e estou muito orgulhosa de nossos vencedores do prêmio este ano”, disse a fundadora do prêmio, Jane Hasell-McCosh.





Atraso devido ao lockdown





Em razão das constantes restrições impostas pelo lockdown no Reino Unido, os prêmios não foram anunciados em março, como de costume. Os vencedores só puderam ser premiados durante a feira anual de plantas na Dalemain Mansion, em junho.





“Estamos muito satisfeitos por ter ganhado este prêmio em uma competição tão forte de todo o mundo. Fazemos nossa geleia há três anos e sempre pensamos que é uma das melhores que já provamos, e esse prêmio comprova isso”, diz a produtora de geleia artesanal, Alynne de Oliveira.





laranja com especiarias, pode ser comprado O sabor vencedor, de, pode ser comprado on-line e em empórios e casas de carne em vários estados, além de Minas Gerais.





A lista completa dos vencedores do Artisan Marmalade está no site da premiação





Criação para harmonizar com o queijo minas





Bruno Bethônico e Alynne de Oliveira são os sócios da Expressar Gourmet. Ele é formado em comunicação e ela é professora de geografia. Em 2018, uma amiga, dona de um restaurante há 40 anos em BH, contratou Bruno para fazer a identidade visual da casa.





Durante as conversas, ele contou que fazia geleias para consumo próprio, com receitas herdadas de sua mãe e avó. Comentou também sobre uma receita especial de catchup italiano a base de pimentão vermelho e uma geleia de manga com curry.





"Pode fazer e me mandar", disse a amiga de Bruno. Os produtos se tornaram sucesso de vendas e esgotaram em poucos dias. Os clientes acabaram pedindo mais.





Em poucas semanas, eles foram convidados para a Feira Experimente, e a partir daí não pararam mais. Foram vários eventos, feiras, e a procura pelos produtos foi surpreendente.





A criação da geleia de laranja suave foi uma demanda de consumidores que queriam uma harmonização perfeita para o tradicional queijo minas. Depois de muitos pedidos, os sócios decidiram criar esse sabor exclusivo que agora é coroado com a premiação mundial.





Com o crescimento das vendas, o casal decidiu montar um plano de negócios e procurar um investidor para viabilizar o projeto. O sócio e parceiro, Angelo Costa, se juntou aos dois.

Angelo Costa, Bruno Behtônico e Alynne de Oliveira (foto: Angelo Ávila- Expressar Gourmet/Divulgação )





Os três têm planos de expansão da marca, com a construção de uma planta para a produção dos produtos e o ingresso em grandes redes de varejo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria