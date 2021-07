Josué Gomes da Silva é eleito presidente da Fiesp

Josué Gomes da Silva é filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar (foto: Agência Brasil)

O empresário, dono da Coteminas, do ramo têxtil, foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (). A chapa de Gomes, que foi a única a concorrer, recebeu 104 votos, enquanto houve 4 anulações. No total, poderiam ter votado 113 entidades ao redor do Estado.O empresário assumirá a sua cadeira em 1º de janeiro de 2022 e encerrará o mandato em 31 de dezembro de 2025. Gomes da Silva encerrará o ciclo de 17 anos de Paulo Skaf como presidente.Apoiado por Skaf, o filho do ex-vice-presidente da República,, teve caminho livre na eleição após a Justiça anular, em março deste ano, a chapa encabeçada por José Ricardo Roriz, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) e do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast).A juíza da 77ª Vara do Trabalho, Angela Favaro Ribas, deu ganho de causa à Fiesp e alegou que a chapa de Roriz não tinha cumprido todos os requisitos do estatuto e regimento da entidade.Embora tenha garantido a eleição de seu sucessor na Fiesp, Skaf deixará pessoalmente a liderança da federação depois de 17 anos à frente da entidade. Nesse período, ele articulou uma carreira política, candidatando-se ao governo de São Paulo em 2010, 2014 e 2018, sem conseguir ir ao segundo turno em nenhuma das duas ocasiões.

Mineiro, em 2014, Josué foi candidato ao Senado por Minas Gerais pelo MDB, mas foi derrotado por Antonio Anastasia.