Nuci sobe para 79,2% em janeiro, mas fica abaixo da média histórica, diz Fiesp

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de transformação paulista fechou o mês de janeiro com aceleração de 0,8 ponto porcentual em relação a dezembro, passando a 79,2%, conforme divulgação nesta sexta-feira, 26, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).



Mesmo com a alta de janeiro, o Nuci da indústria paulista se encontra em 0,2 ponto porcentual abaixo da média da série histórica, que é de 79,4%.