Fórum sobre gestão de pessoas reúne empresários em evento on-line

Luiza Trajano (foto), do Magazine Luiza, participará de fórum da seccional de MG da Associação Brasileira de Recursos Humanos (foto: Grupo Mulheres do Brasil/Divulgação)

Empresários relevantes como Luiza Trajano, do, e Rafael Menin, CEO da, vão compor o quadro de painelistas da edição deste ano do fórum da seccional mineira da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-MG). As palestras vão debater temas ligados à. O evento ocorre nesta segunda-feira (28/6) e na terça (29/6), de forma online.O primeiro painel do fórum vai tratar da união em prol da vacina antiCOVID-19. A abertura fica por conta de Luiza Trajano. Depois, um debate terá, além de Rafael Menin, empresários como Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (), e Samuel Flam, diretor-presidente da Unimed em Belo Horizonte.Depois, haverá palestra de Pedro Parro, CEO e cofundador da Humanizadas, iniciativa que auxilia empreendimentos na busca por soluções para otimizar as relações entre seus componentes. Prevista, ainda, conversa sobre liderança.





Na terça, vão ser debatidos temas como inovação nas empresas, a adoção de práticas relacionadas à sustentabilidade ambiental e o respeito à causa“Cada evento realizado tem uma experiência nova e conhecimentos enriquecedores, que vão ajudar nas mudanças que estão acontecendo. Por isso, reunimos profissionais da área de gestão de pessoas e recursos humanos para que juntos troquem conhecimento”, diz Eliane Ramos, presidente da ABRH-MG.Os inscritos no evento podem fazer doações à ABRH. Os recursos arrecadados serão repassados ao Movimento Unidos pela Vacina, que articula para dar agilidade ao processo de imunização da população brasileira.As verbas arrecadadas durante o processo de inscrição serão utilizadas para custear kits de auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade.