BH terá voo direto para a Ilha de Comandatuba a partir deste sábado (26/6)

Ilha de Comandatuba está localizada na Bahia (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte está se preparando para atender demandas das férias de julho. Com o avanço da vacinação contra a COVID-19 no país, os pousos e decolagens estão, aos poucos, voltando a acontecer. Segundo a concessionária BH Airport, que opera o aeroporto de Confins, junho fechará com cerca de 470 mil passageiros e para o próximo mês a expectativa é atender entre 20% e 25% desse total.

Um ano e três meses após o início da COVID-19 no Brasil, cada mês apresentou uma movimentação diferente. Em junho, estão sendo operados 140 voos por dia entre pousos e decolagens. E para julho, a BH Airport estima que o número deverá crescer entre 20% e 25%, assim como a quantidade de passageiros.

Atualmente, o aeroporto atende um total de 35 destinos e se prepara para ampliar esse número, diante da proximidade das férias. A partir de 26 de junho, Confins passa a oferecer voo direto para Comandatuba, na Bahia. Apenas o Aeroporto de Congonhas (SP) oferta o mesmo destino. Além disso, também estão previstos retornos de três rotas, Cabo Frio (RJ), Florianópolis (SC) e João Pessoa (PB).

Voo para Comandatuba

Apenas o Aeroporto de Congonhas (SP) ofertava voos para a ilha (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O início das operações para a ilha de Comandatuba garante mais movimentação no terminal. De acordo com a BH Airport, a expectativa é que o aeroporto se torne um ponto de conexão para passageiros de outros estados.





Os voos para Comandatuba serão operados pela Azul Linhas Aéreas a partir deste sábado (26/6) e partirão do aeroporto toda semana, somente aos sábados, às 15h, com chegada prevista às 18h50.

Ações contra COVID-19

De acordo com a concessionária, o avanço da vacinação contra o coronavírus faz crescer a confiança das pessoas em voar. Desde o início da pandemia, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte adaptou as instalações com dispensadores de álcool em gel, barreiras de proteção nos locais de atendimento aos usuários e adesivos informativos para piso, assentos, banheiros e elevadores.

Para quem viaja a Belo Horizonte, em voos internacionais, há obrigatoriedade de realização de teste PCR para a COVID-19. O exame precisa ser feito com até 72 horas de antecedência e apresentado durante o embarque no país de origem.





Também deve ser apresentada declaração de Saúde do Viajante (DSV) preenchida com a concordância sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o período que estiver no Brasil. Ao desembarcar, os passageiros têm contato com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que identifica se há alguém com sintomas da doença ou precisando de atendimento médico.

Segundo a BH Airport, com apoio do Exército, profissionais do aeroporto foram capacitados para descontaminação e higienização de áreas de grande circulação, além de reforçar a limpeza de ambientes comuns.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.