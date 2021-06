Grupo Pardini compra laboratório e fortalece atuação no norte do país

Unidade Corporativa do Grupo Pardini em Minas Gerais (foto: Beto Staino/Grupo Pardini)

O laboratório é líder no mercado de Medicina Diagnóstica (PSC) no estado do Pará. Fundado em 1941, conta com 22 unidades, localizadas Belém e outros seis municípios, e possui 600 colaboradores diretos.





Referência em Análises Clínicas, Anatomia Patológica e Oncohematologia, o laboratório responde também pelo atendimento a quatro hospitais. Em 2020, realizou cerca de 4,5 milhões de exames, com receita bruta de R$ 82 milhões.





Núcleo Técnico Avançado

Com a compra, o grupo fortalece a estratégia de reforçar sua presença em todas as regiões do país. Além das unidades de atendimento direto ao paciente, a operação no Pará, segundo a companhia, vai possibilitar a instalação imediata de um novo Núcleo Técnico Avançado (NTA).





Ele será responsável pela realização de exames vindos de centenas de laboratórios parceiros da Região Norte, com maior agilidade.





Além disso, a companhia vai poder ampliar de forma significativa sua rede de conexão entre patologistas de múltiplas especialidades, competências e experiência (Rede Astro de Anatomia Patológica). Será uma oportunidade também para a estratégia de venda dos seus produtos para hospitais (estratégia Hospitalar B2B).





"Desde 2012, o Pardini vem adquirindo empresas de alta credibilidade e especialização e transformando seus modelos de negócio. Tudo isso para dar acesso ao diagnóstico em várias regiões do Brasil. Estamos certos de que a aquisição no Pará irá gerar valor não só aos pacientes, mas também aos médicos, operadoras de saúde, hospitais e laboratórios. Toda a cadeia de saúde será beneficiada", destaca Roberto Santoro, diretor-presidente do Grupo Pardini.





Para o executivo, a parceria mostra a importância da companhia como infraestrutura de acesso diagnóstico.





O Laboratório Paulo C. Azevedo é a 13ª aquisição do grupo, seguindo a estratégia de expansão geográfica com laboratórios de alta reputação.



Assim como ocorreu em Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), cidades onde a companhia comprou empresas de medicina diagnóstica, a intenção é fortalecer os serviços direcionados ao paciente, principalmente com a inclusão de exames de alta complexidade e de Medicina Personalizada.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte





formalizou a compra de 100% do Laboratório Paulo C. Azevedo, pelo valor de R$ 127 milhões. A aquisição aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (18/6), de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com o negócio, a companhia fortalece sua atuação na Região Norte do país.