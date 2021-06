Começa nesta sexta-feira a suspensão de venda de oito planos de saúde

ANS suspendeu 8 planos de saúde de 5 operadoras por reclamações dos usuários (foto: Agência Brasil/reprodução ) sexta-feira (18/06) a proibição temporária da venda de planos de saúde devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Tem início nesta(18/06) adadedevido arelacionadas à cobertura assistencial. A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.





A ANS determinou a suspensão de oito planos de cinco operadoras em razão de reclamações feitas nos três primeiros meses do ano.

A agência decide pela proibição temporária quando constata que as operadoras descumpriram, regularmente, prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias ou negaram cobertura assistencial.





Nesses casos, são identificados os planos que concentram as reclamações de beneficiários e estes ficam vedados temporariamente de receber novos usuários. A cada trimestre, a lista de planos é reavaliada e as operadoras que deixarem de apresentar risco à assistência à saúde são liberadas para oferecer novas vendas, desde que esses planos não estejam com a suspensão por outros motivos.





De acordo com a ANS, ao todo, 35.080 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado do monitoramento.





Além das suspensões, a agência também divulga a lista de planos liberados para receber novos beneficiários. Nesse período, 6 planos de 4 operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.





Resultados do Monitoramento da Garantia de Atendimento (1º trimestre):





8 planos com comercialização suspensa

6 planos com a comercialização liberada

35.080 beneficiários protegidos

20.468 Reclamações analisadas no período de 01/01/2021 a 31/03/2021





Confira aqui os resultados completos com as listas de planos e veja também informações sobre o seu plano de saúde.

*Estagiária sob supervisão