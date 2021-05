Inédito: planos de saúde individuais devem ter redução nas mensalidades

(foto: Agência Brasil) Correio Braziliense, informa que a 'Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) marcou para esta terça-feira (18/5) redução nas mensalidades, o que, se confirmado, será um fato inédito.' O jornalista Vicente Nunes, do Blog do Vicente , no, informa que a 'Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) marcou para esta terça-feira (18/5) a decisão sobre a correção anual dos planos de saúde individuais . A perspectiva é de que os mais de 9 milhões de detentores de convênios regulados pela agência tenhamnas, o que, se, será um fato inédito.'









O jornalista explica que 'a queda das mensalidades pode ser explicada pela redução no uso dos planos de saúde durante boa parte de 2020. Como as pessoas optaram pelo isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus, o total de exames despencou, assim como as internações e as cirurgias eletivas. Portanto, as operadoras gastaram menos e lucraram mais.'