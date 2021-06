Grupo de saúde Oncoclínicas mira expansão

O Grupo Oncoclínicas, especializado no tratamento contra o câncer, mira uma abertura de capital de R$ 6 bilhões também no fim do próximo mês, segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo. Fundado em 2010 e hoje com um total de 70 unidades, o grupo está presente em doze Estados brasileiros com especialistas nas áreas de oncologia, radioterapia, hematologia e transplante de medula óssea e, conforme o prospecto da oferta de ações, "cuidados complementares e o que há de mais avançado em assistência integrada".



O principal foco para o dinheiro que deverá entrar no caixa, segundo a companhia, será seguir com sua rota de crescimento por meio de aquisições. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.