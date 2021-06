Vendas em shoppings no Dia dos Namorados caem 12% em relação a 2019

Shoppings amargam queda de faturamento no Dia dos Namorados (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) shoppings de Belo Horizonte e da Região Metropolitana no Dia dos Namorados não tiveram o resultado esperado pelos comerciantes. Uma pesquisa feita pela Associação dos Lojistas dos Shoppings Centers de Minas Gerais (Aloshopping) mostrou que houve queda de 12,28% na média geral das vendas nos estabelecimentos, se comparada ao ano de 2019. As vendas dosde Belo Horizonte e da Região Metropolitana no Dia dos Namorados não tiveram o resultado esperado pelos comerciantes. Uma pesquisa feita pela Associação dos Lojistas dos Shoppings Centers de Minas Gerais () mostrou que houvena média geral das vendas nos estabelecimentos, se comparada ao ano de 2019.





Um total de 63,5% dos entrevistados indicou que o faturamento caiu na data comemorativa, uma das mais atraentes no calendário. Outros 36,5% alegaram que as vendas cresceram.





Para 39,7%, a receita gerada pela comercialização dos produtos caíram até 30%, enquanto 6,3% alegaram que as vendas caíram de 41% a 50%. E 20,6% relataram que as vendas cresceram até 10%.





“Os resultados até tiveram evolução em relação ao Dia das Mães, que teve média geral de queda de 27%. As compras no Dia dos Namorados tiveram média geral de queda de 12%. Isso foi bom, apesar de ser algo muito preocupante. As vendas estão caindo ano a ano. Em 2019, não foi muito bom e agora tivemos essa queda”, explica o superientendente do Aloshopping, Alexandre Dolabella.

Ticket médio

O ticket médio gasto pelos consumidores nas lojas ficou em R$160. Para 50,8% dos comerciantes, a média de consumo subiu se comparado ao mesmo período de 2019, enquanto 49,2% alegaram queda.





“A elevação do tícket médio foi maior porque tivemos uma alta de preços pela infração. Além disso, os fornecedores subiram o preço das mercadorias nesse primeiro trimestre”, explica Dolabella.