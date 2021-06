CeasaMinas tem protesto contra a privatização

Protesto pacífico ocorreu na porta da CeasaMinas no início da manhã. Entrada não foi fechada (foto: Sindsep-MG/Divulgação) CeasaMinas) participaram de um protesto no início da manhã desta quarta-feira (2/6) contra o indicativo de privatização do entreposto, que fica em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trabalhadores das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais () participaram de umno início da manhã desta quarta-feira (2/6) contra o indicativo dedo entreposto, que fica em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









condições para a venda da estatal para a iniciativa privada. Isso gerou dúvidas e até preocupação de alguns comerciantes. Como o Estado de Minas mostrou em 27 de maio , a privatização da CeasaMinas, que vem sendo discutida desde 1999, pode sair do papel agora que o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) aprovou aspara a venda da estatal para a iniciativa privada. Isso gerou dúvidas e até preocupação de alguns comerciantes.





“Estamos em campanha contra a privatização. Primeiro o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) avaliou a empresa com um valor de 10% do que realmente vale. E o outro ponto de preocupação é porque o decreto que criou a CeasaMinas não prevê auferição de lucro, embora o lucro vá para o governo federal, mas esse não é o objetivo da empresa, é o bastecimento. A partir do momento que privatiza, o objetivo maior vai ser o lucro. Sendo o lucro como foco, o produto que vai chegar às gôndolas dos supermercados com o preço majorado. Isso vai pesar na mesa do consumidor”, explica a diretora do Sindsep-MG, Sânia Barcelos.





Ela ainda destaca que hoje os lojistas têm contrato de concessão abaixo do mercado e não há uma garantia de que vão permanecer da mesma forma com a privatização. Sânia também cita a questão do Valor Adicionado Fiscal (VAF) estadual. Isso porque a CeasaMinas repassa informações sobre a circulação de mercadorias à Secretaria da Fazenda de Minas Gerais para compor o valor que é repassado aos municípios. Existe um temor de que os dados não sejam enviados ao poder público para apuração, o que prejudicaria as localidades.



ENTREPOSTOS



Em operação desde 1974, a CeasaMinas conta com cinco entrepostos em todo o estado, nas cidades de Contagem, na Grande BH, Uberlândia, no Triângulo Mineiro; em Juiz de Fora e Barbacena, na Zona da Mata e em Governador Valadares e Caratinga, ambas no Vale do Rio Doce.





Em 2020, a CeasaMinas teve receita operacional bruta de R$ 55,758 bilhões e lucro líquido de R$ 5,405 milhões, com queda de 12,27% em comparação como 2019, antes da pandemia da COVID-19. (Com informações de Cecília Emiliana)