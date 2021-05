Inscrições abertas para o 14º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços

Estão abertas as inscrições para o 14º Concurso de Qualidade dos Cafés de. Cafeicultores com lotes de café arábica produzidos em 2021 podem se inscrever gratuitamente até 30 de agosto.Neste ano, serão aceitos também microlotes, permitindo que pequenos produtores detambém possam participar. A premiação será em 23 de setembro.

Esta edição marca a estreia da categoria "Café Orgânico", produzido sem agrotóxicos. Para concorrer, o produtor deve apresentar o Certificado de Café Orgânico.

As outras categorias já são conhecidas das demais premiações:



Café Natural : o café recém-colhido passa por uma lavagem e depois é levado para secar ao sol ou em um secador específico;

Café Cereja Descascado : os frutos verdes e secos são separados dos grãos maduros, que passam por um descascador, seguindo para a secagem;

Café Cereja Despolpado ou Desmucilado: os frutos maduros são separados, descascados e depois colocados em um tanque de fermentação



Os produtores devem entregar sacas de 60kg, mais 2kg para avaliação. Porém, com a inclusão dos microlotes, sacas de 5kg serão aceitas.



No caso do café orgânico, apenas 2kg do produto devem ser disponibilizados na hora da inscrição. As provas sensoriais estão marcadas para os dias 18 e 19 de setembro.





Por causa da pandemia de COVID-19, o resultado final e o leilão dos cafés premiados serão divulgados por meio virtual em 23 de setembro.



Os vencedores também terão garantida participação na Semana Internacional do Café, que está prevista para novembro, em Belo Horizonte.

"Estamos confiantes de que será mais uma edição de sucesso, reconhecendo o trabalho dos produtores de cafés vulcânicos da cidade e estimulando a busca pela qualidade e renda para a região", analisa Thiago Mariano, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços (SEDET).





As inscrições devem ser feitas no escritório local da Emater-MG (Rua Pernambuco, 299 - Centro).