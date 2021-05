Dia Livre de Impostos em BH é nesta quinta (27/5); veja lojas participantes

Expectativa é de grande movimentação nas lojas da capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A 15ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e pela CDL Jovem da capital mineira, acontece nesta quinta-feira (27/05). Para os que gostam de fazer uma "comprinha", esta é a chance de levar para casa produtos sem a cobrança de impostos.





descontos de até 70% nos produtos. O movimento conta com a participação de 1.857 lojas em todo o país. Em BH, mais de 300 lojas estão confirmadas, que vão oferecerde até 70% nos produtos. Postos de gasolina também não cobrarão as taxas tributárias

A gasolina será vendida a R$ 3,225 no Posto Pica Pau, na Avenida do Contorno, Região Noroeste de BH. Apesar do bom preço, há regras para completar o tanque. A CDL/BH, disponibilizou 122 vouchers para os interessados.

O abastecimento é limitado a R$ 130 por carro, o equivalente a 40,31 litros, e motos não podem participar da promoção. O Posto Pica Pau vai destinar 5 mil litros de gasolina para a ação, das 6h às 18h, com pagamento apenas em dinheiro.

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, afirma que o DLI “é uma excelente oportunidade para quem está planejando adquirir novos produtos e, até mesmo, antecipar o presente de Dia dos Namorados. Os valores, sem a carga tributária, são muito atrativos e, certamente, muitas pessoas vão aproveitar a oportunidade”.





Além disso, Souza e Silva ressalta que a ação chama a atenção dos consumidores e lojistas sobre os altos impostos.





“Precisamos estar atentos aos tributos que pagamos e, principalmente, qual será a destinação. Infelizmente, estamos entre os 30 países do mundo com maior carga tributária. E, dentre os que têm pior retorno para a sociedade com valor arrecadado, ocupamos a primeira posição”, disse.





Segundo Modesto Araujo Neto, presidente da Drogaria Araújo, o Dia Livre de Impostos expõe as altas cargas tributárias que são cobradas em território nacional. “Queremos aumentar o poder de compra das pessoas, evidenciando, com os descontos, a alta carga tributária que impacta diretamente na quantidade de produtos que vai na cestinha do consumidor”.





A loja Tontri Esportes, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH, participa do DLI desde a primeira edição. Para o proprietário, Leandro Soares Camargos, a ação é capaz de mostrar para o consumidor o verdadeiro preço daquele produto.





“Quase metade do valor final de uma mercadoria corresponde a impostos. Muitas vezes, o consumidor acredita que é determinada loja que pratica preços abusivos, mas não é. Um tênis que com imposto sai a R$ 399,90, sem os impostos o cliente comprará por R$ 249,90”, afirma.





Expectativa

A expectativa é de movimentação. A dona de casa Sandra Mendes Portela, 46, pretende sair de casa para comprar alguns produtos. Entretanto, ela ficará atenta aos preços.





“Vou olhar bem. Não sei se a loja vai colocar o preço de verdade ou vai diminuir um pouquinho só para falar que está sem imposto. Hoje em dia tem que desconfiar de quase tudo”, disse.





Segundo ela, a preferência das compras será por produtos de cuidado com a pele. “Essas coisas de pele são caras demais. Só um dia assim ou uma boa promoção pra gente poder comprar. Vou ver como vai estar amanhã pra ver se compensa”.





Por outro lado, a pandemia não acabou e os cuidados para evitar o avanço da COVID-19 ainda são necessários. O presidente da CDL/BH alerta.





“Sabemos que a ação promove uma maior circulação de pessoas nas lojas. Mas, precisamos manter todos os cuidados. Evitar aglomerações, utilizar corretamente as máscaras e o álcool em gel”, pontuou o dirigente.





Confira os estabelecimentos participantes

Adô Atelier

Alphorria

Amicci

Anabelashoes

Azul Coral

Bar da Nicolle

Big Z Papelaria e Brinquedos

Bolt Sports

Calçados Reis LTDA

Camila Akemi

Casa Falci

Centerlab MG

Chen Perfumes

Ciclovia Bicicletas

Clube Melissa Shopping Cidade

Colchões Orthocrin

Colchões Ortobom

Comercial Comag

Dental Free

Dogs Shop

Droga Clara

Drogaria Araújo

Espaço Bevit

Estilo dos Pés

FAZCOM! Comunicação

Flores e muito mais LTDA

Funerária Metropax LTDA

Gênesis

Hars

Intimidade Company

Instituto Pedagógico de Minas Gerais

Junior Cosméticos

K2 Arquitetura e Interiores

Let´s Alfajor

Let’Sports

Loccitane Au Bresil

Loja do Tião

Luminus Joias

Magazine Diniz

Maria Chocolate

Minds English School

O Boticário

Obradec

Open Fitness

Oraldent

Orthocrin Especializada

Ótica Centro Visão

Ótica Visão Real

Óticas Brasil

Paiva Piovesan Softwares

Passus -Shopping Cidade

Pequenos Detalhes Decorações e Presentes

Petjet

Popcorn Loja

Pura Beleza Aqui Tem Natura

Rafaella Rocca Calçados

Relicário Bolsas e Pastas

Rommanel

Rotibril

Salão Ana Araújo

Senhor Algodão

Shopping Cidade

Soyouz

Sr Silva Pastelaria

Sr Silva Pastelaria Gourmet

Tapeçaria Cazati

Thalles Zak Vestindo Arte

Tontri Esportes

Vitrine Arkeide 61

World Tennis