Gasolina a R$ 3,225 em BH no Dia Livre de Impostos

Para participar da promoção no Posto Pica Pau, consumidor deve retirar cupom no site do Clube de Vantagens da CDL/BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 1/6/18)





O Dia Livre de Impostos será na quinta-feira da próxima semana e promete preços baixos em Belo Horizonte. Um dos itens que mais sofrem aumento de preço, a gasolina será ofertada por R$ 3,225 no Posto Pica Pau, na Avenida do Contorno, 10.325, Região Noroeste da cidade. Apesar do bom preço, há regras para completar o tanque. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), serão 122 vouchers disponibilizados para os interessados, que devem ser retirados no site do Clube de Vantagens da CDL/BH em 24 e 25 de maio.





O abastecimento é limitado a R$ 130 por carro, o equivalente a 40,31 litros, e motos não podem participar da promoção. O Posto Pica Pau vai destinar cinco mil litros de gasolina para a ação, que ocorrerá em 27 e 28 de maio, das 6h às 18h, com pagamento apenas em dinheiro.





Segundo a CDL, será disponibilizado um voucher por CPF e, para retirar, os interessados devem acessar o site do Clube de Vantagens da CDL/BH ou baixar o aplicativo na Play Store (Android) ou Apple Store (iOS). Em seguida, deverão se cadastrar, clicar no banner “DLI” ou pesquisar 'DLI' e clicar em 'utilizar'. Em 27 e 28 de maio, será necessário apresentar o cupom no posto de gasolina.





Nacional





Iniciativa da CDL/BH e da CDL Jovem, há quatro anos, a ação passou a ser realizada em outros estados brasileiros com o apoio da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Neste ano, já são 173 cidades participantes de 22 estados. Até o momento, 1.030 lojas em diversas regiões do país vão oferecer mercadorias sem as taxas responsáveis por sobrecarregar o valor final dos produtos. São drogarias, perfumarias, supermercados, autoescolas, escolas de idiomas, lojas de material de construção, pet shops, lojas de calçados, roupas e acessórios.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie