Dia Livre de Impostos terá descontos de até 70% em BH na quinta-feira (27)

A 15ª edição acontece nesta semana (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A 15ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e pela CDL Jovem da capital mineira, acontece na próxima quinta-feira (27/5). Para os que gostam de fazer uma "comprinha", esta é a chance de levar para casa produtos sem a cobrança de impostos.





O movimento conta com a participação de 1.1515 lojas em todo o país, em 23 estados. Em BH, mais de 300 lojas estão confirmadas, dentre elas a Drogaria Araujo e o Tontri Esportes, que vão oferecer descontos de até 70% nos produtos.

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, afirma que o DLI “é uma excelente oportunidade para quem está planejando adquirir novos produtos e, até mesmo, antecipar o presente de Dia dos Namorados. Os valores, sem a carga tributária, são muito atrativos e, certamente, muitas pessoas vão aproveitar a oportunidade”.





Para Modesto Araujo Neto, presidente da Drogaria Araujo, a ação tem o objetivo de expor as altas cargas tributárias que são cobradas no país. “Queremos aumentar o poder de compra das pessoas, evidenciando, com os descontos, a alta carga tributária que impacta diretamente na quantidade de produtos que vai na cestinha do consumidor”.





A loja Tontri Esportes, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH, participa do DLI desde a primeira edição. Para o proprietário, Leandro Soares Camargos, a ação é capaz de mostrar para o consumidor o verdadeiro preço daquele produto.





“Quase metade do valor final de uma mercadoria corresponde a impostos. Muitas vezes, o consumidor acredita que é determinada loja que pratica preços abusivos, mas não é”.





Segundo ele, um tênis que com imposto sai a R$ 399,90, sem os impostos o cliente comprará por R$ 249,90. Leandro considera uma oportunidade para que os consumidores saibam o que estão comprando.

* Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria.