Projeto Urbanístico de ZPE em Uberaba é aprovado

A Prefeitura depublicou decreto no último final de semana que aprova a primeira etapa do Projeto Urbanístico da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) à margem do perímetro urbano da BR-050, mais precisamente no entroncamento rodoferroviário do Distrito Industrial II, em uma área de 268,05 hectares.As obras e serviços dea serem implantados foram orçados em cerca de R$ 14,5 milhões, segundo nota da prefeitura.