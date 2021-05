Nova Lima terá empreendimentos de R$ 25 bilhões e 10 mil empregos diretos

Assinatura dos memorandos de entendimentos para a instalação do parque industrial e do sistema de transporte público elevado em Nova Lima (foto: Lívia Bastos/Divulgação )

A Prefeitura dee a Bravo Motor Company do Brasil assinaram, nesta terça-feira (25/5), memorandos de entendimentos para a instalação de umpara fabricação de veículos elétricos e de implantação de um sistema deelevado na cidade.

A chegada dos empreendimentos, que receberão investimento de aproximadamente R$ 25 bilhões, segundo a prefeitura, é resultado da estratégia de diversificação econômica da cidade, com a atração de empresas sustentáveis e inovadoras.









O início das obras está previsto para o quarto trimestre de 2021, enquanto o começo da produção deve ocorrer a partir do primeiro trimestre de 2023.





O evento foi realizado na Fundação Dom Cabral, escola de negócios parceira no desenvolvimento e fomento à inovação, localizada no Alphaville Lagoa dos Ingleses.





Para Dieguez, o acordo representa um marco na história do município e do estado: “Em mais de 320 anos, hoje será marcado como o dia em que Nova Lima se inseriu na vanguarda da inovação mundial. Teremos a primeira fábrica de carros elétricos da América Latina instalada na nossa cidade”.





O acordo também foi celebrado pelo vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, uma das autoridades presentes à solenidade. “A Bravo significa o futuro, a ciência, tecnologia, sustentabilidade e cooperação. Nova Lima, que tem toda uma tradição na mineração, agora, também é o futuro”, declarou.





Parque Industrial





A instalação do Parque Industrial Colossus Cluster ocorrerá na Região Noroeste de Nova Lima, próximo à BR-040, e prevê a fabricação de veículos e motores elétricos, células e packs de baterias, sistemas de armazenamento, entre outros equipamentos utilizados no transporte compartilhado.





Os veículos elétricos produzidos no parque terão como principal aplicação o transporte compartilhado, podendo ser fabricados diversos modelos, como ônibus, vans e carros de pequeno porte.



Eles vão utilizar tecnologia de última geração, tais como algoritmos de Inteligência Artificial, proporcionando maior conforto, agilidade e segurança aos usuários.





Sistema de transporte público





O Sistema Bondi utiliza infraestrutura inteligente para o transporte público de pessoas, bens, energia, água e dados de forma eficiente, por meio de fontes de energia renováveis, sem causar impactos ao meio ambiente.





É uma estrutura aérea, de baixo custo, quando comparada a outros sistemas de transporte público, que ocupa pouco espaço. Além disso, é capaz de gerar energia para seu próprio consumo e fornecer o excedente produzido para utilização do município.





Embora não faça parte do memorando, já existe a intenção de expandir o sistema, no futuro, ligando o centro histórico de Nova Lima à Lagoa dos Ingleses, em uma extensão de 28 km dentro do território municipal.





Decreto Municipal de Liberdade Econômica





Durante o evento, a Prefeitura de Nova Lima também assinou o Decreto Municipal de Liberdade Econômica. Com a decisão, o órgão passa a estar em acordo com uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, que reduz a burocracia e os entraves para a criação e o desenvolvimento dos empreendimentos.





A norma tem o objetivo de garantir aos empreendedores locais a simplificação do exercício de qualquer atividade econômica, como já ocorre em outros municípios, independentemente de autorização de órgãos públicos.



A exceção são os casos previstos em lei. No total, mais de 642 atividades econômicas se enquadram no quesito.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina