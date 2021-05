Homem em liberdade provisória é preso por tráfico em Nova Lima

Material apreendido pela Polícia Militar na noite passada (foto: Polícia Militar/Divulgação) Nova Lima, na Grande BH. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi flagrado vendendo drogas no Bairro Cascalho. O suspeito se encontrava em liberdade provisória por causa da pandemia da COVID-19. Um jovem de 24 anos foi detido na noite dessa terça-feira (11/5) em, na Grande BH. Segundo a(PM), ele foi flagrado vendendo drogas no Bairro Cascalho. O suspeito se encontrava empor causa da pandemia da









Segundo o boletim de ocorrência, após algum tempo, eles viram o rapaz repassando cocaína a outro homem e recebendo uma quantia em dinheiro. Eles acionaram a equipe da abordagem, mas o homem que comprou as drogas conseguiu escapar.





O suspeito jogou uma sacola no lote de outro imóvel e correu para dentro da casa, onde acabou detido.





De acordo com a PM, havia drogas na sacola dispensada por ele. Ao todo, foram apreendidos na ação 390 pinos de cocaína, 21 buchas de maconha, balança de precisão, materiais para embalar as drogas e R$ 39 em dinheiro.





A polícia informou que o homem assumiu a posse das drogas e disse que comprou a cocaína por R$ 8 mil.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito é conhecido por atuar no tráfico e reincidente. No momento, ele usufruía do benefício da liberdade provisória. A unidade onde ele cumpria pena não foi informada. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Santa Luzia.