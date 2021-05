Jovem é morto com 10 tiros na cabeça em campo de futebol em BH

A polícia está à procura dos responsáveis pela execução de um jovem de 19 anos na noite dessa terça-feira (11/5) no Bairro São Jorge, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele assistia a uma partida de futebol quando foi assassinado a tiros.

Policiais militares que faziam uma incursão por aglomerados da região foram surpreendidos pelo som de disparos no Aglomerado Cascalho, pouco antes das 22h. Chegando ao local, viram muitas pessoas assustadas na rua e na arquibancada de um campo de futebol. A vítima estava caída no chão com ferimentos na cabeça.