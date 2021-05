Por ciúmes, homem é executado a tiros na saída de festa em Neves

O crime ocorreu no Bairro Botafogo 2, em Ribeirão das neves (foto: Google view street)

Os ciúmes da atual namorada, Tamara, com o ex-companheiro dela, foram os motivos que levaram MLSM, de 19 anos, a assassinar, na madrugada desta quarta-feira (5/5), na Rua Adrson Labanca, no Bairro Botafogo 2, em Ribeirão das Neves, Mailson Mendes Lacerda, de 22 anos, o ex-companheiro de Tamara.

O crime ocorreu às 3h. No local, acontecia uma festa, que reunia um grupo de amigos. Mailson foi um dos primeiros a se despedir e quando chegou à rua foi surpreendido por um Siena de cor verde, com três ocupantes, que passou atirando, atingindo a vítima diversas vezes.

Amigos de Mailson correram e perceberam que ele ainda respirava e o socorreram para levar a uma UPA, no Bairro Céu Azul. No meio do caminho, no entanto, perceberam que o amigo havia morrido.

Nesse instante, chamaram a PM, e os policiais, ao chegarem ao local, constataram que Mailson estava morto, o que foi confirmado, também, pelo Samu. Os militares, comandados pelo major Wenderson, imediatamente foram até o local do homicídio.

Lá, conversaram com duas testemunhas, amigos da vítima, que contaram que os autores eram desafetos de Mailson, por conta de Tamara, e que possivelmente o novo namorado dela estaria envolvido.

Próximo à casa existe um comércio, com câmeras de segurança, que captaram as cenas da execução, que possibilitaram aos policiais identificarem a placa do veículo.

Os militares conseguiram, então, um endereço e, ao chegarem na casa, no Aglomerado Santa Fé, em Neves, encontraram MLSM. Um outro homem atendeu a porta, mas o suspeito estava no interior da casa e, ao ser abordado, admitiu que tinha participado da ação, mas que não teria disparado um único tiro. Disse que estaria apenas dirigindo o veículo.

MLSM foi levado para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves, onde confirmou sua história, em interrogatório. No entanto, se recusou a dizer quem seriam seus comparsas. Ele permanece preso e a Polícia Civil tenta, agora, identificar quem seriam os outros dois homens que participaram da execução.