Empresária é assassinada a tiros enquanto fazia cooper em Minas

Empresária era conhecida por atuar no comércio alimentício (foto: Wikipedia/André Luiz Pereira Nunes)

Nadir Braz, filha de João Braz, e dona do Mercadinho Oliveira, bastante conhecida e respeitada em Fervedouro, cidade da Zona da Mata mineira, foi assassinada na tarde desta segunda-feira (26/04), quando fazia caminhada e corrida, o que era uma rotina. Ela levou cincoe foi socorrida e levada, ainda com vida, para o Hospital Municipal Santa Bárbara, onde morreu.

A vítima, cuja empresa atua no ramo de comércio varejista de alimentos, estava caminhando às margens da rodovia BR-116, próximo à entrada do Bairro Cidade Nova, quando surgiu um carro, de onde saiu um homem armado com revólver, que atirou e fugiu em seguida.

A polícia trabalha com duas hipóteses, ou crime passional, ou crime em função das atividades comerciais que ela exercia. Nadir era uma empresária de grande sucesso na região. A polícia tenta descobrir se ela tinha inimigos em função de sua atividade profissional, ao mesmo tempo que investiga a vida privada da vítima.