Contagem: dupla é presa por transportar cocaína em carro; dois homens fogem

Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (23/4) porem um carro no, em, na) aguardou e abordou a dupla quando eles se encontraram com outras duas pessoas, que acabaram fugindo.

Um dos detidos tentou se passar por motorista de aplicativo e transportava a droga no assoalho do carro. Outro também passou o nome do irmão para os policiais, mas somente depois, na delegacia, revelou o nome verdadeiro.