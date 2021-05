Preço do litro do etanol registra aumento de 13.64% em Belo Horizonte

Pesquisa do site Mercado Mineiro também apontou que o preço da gasolima comum se mantém estável (foto: Pixabay/Reprodução) Motoristas de Belo Horizonte e Região Metropolitana estão pagando cada vez mais caro pelo etanol. Segundo um levantamento feito pelo site de pesquisas Mercado Mineiro, o preço médio do combustível teve um aumento de 13.64% nas últimas semanas, passando a custar R$4,471. O preço da gasolina se mantém estável. de Belo Horizonte e Região Metropolitana estão pagando cada vez mais caro pelo. Segundo um levantamento feito pelo site de pesquisas Mercado Mineiro, o preço médio doteve um aumento de 13.64% nas últimas semanas, passando a custar R$4,471. O preço dase mantém estável.









Em Belo Horizonte, o menor preço encontrado da gasolina comum foi R$5,579, na Região Noroeste, e o maior R$6,099, na Região Centro-Sul, variando 9,32%. Em comparação realizada entre os preços do dia 20 de abril, o site apontou que o preço médio da gasolina comum se manteve estável, subindo apenas 0.13% ou R$0.01, tendo antes o valor de R$5,773 e atualmente R$5,780.





No caso do etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$4,177, e o maior de R$4,799, ambos na Região Nordeste de BH, com uma variação de 14,89%. Na comparação realizada entre os preços médio no dia 20 de abril de 2021, a pesquisa indicou que o preço médio do etanol subiu 13.64% (R$0,54), sendo que o valor médio era de R$3,934 e passou a ser de R$4,471.

Com o aumento no custo do etanol, o combustível não é viável neste momento para o bolso dos motoristas quando comparamos os preços médios, correspondendo a 77% do preço médio da gasolina comum.





“A situação não é boa. O preço do etanol subiu muito no último mês, a safra está atrasada e provavelmente a produção de etanol esse ano vai ser menor do que no ano passado. Então teremos menos etanol no mercado e consequentemente o preço pode não cair como caiu em outro anos”, relatou Feliciano Abreu, gestor do Mercado Mineiro.





Já o preço médio do litro do diesel subiu 6.33% nos últimos 30 dias, passando a custar de R$4.479 para R$4,899 (R$0,28). O menor preço do litro do diesel é de R$4,479 e o maior R$4.899, uma variação de 9.38%.





“É importante a variação ser maior de 15% a 20% nos postos porque senão o consumidor fica limitado, ou seja, não vale a pena ele atravessar uma região para abastecer mais barato. No caso do etanol, o preço está muito caro. Esperamos que nas próximas semanas o resultado da safra desse ano chegue de fato para o bolso do consumidor”, disse Feliciano.