Dona da Sadia e Perdigão, BRF anuncia investimento de R$ 319 milhões em MG

Reunião para anúncio do investimento de R$ 319 milhões (foto: BRF/Divulgação )

, uma das maiores companhias dedo mundo, vai investirem modernização e ampliação da produção de sua unidade em, localizada na Região do Triângulo, em. O investimento será direcionado para a transformação digital da unidade e para aumentar a diversificação do portfólio de alto valor agregado da empresa.

Com isso, a companhia pretende ampliar e modernizar a produção de margarinas, bacon, linguiça cozida e frango. A previsão é aumentar em 25% o volume da produção em Uberlândia no quarto trimestre de 2021. Atualmente, as exportações de produtos diretamente da unidade em Minas Gerais somam mais de 31 mil toneladas ao ano.





O anúncio, por videoconferência, foi feito na tarde desta quarta-feira (19/5) pelo CEO Lorival Luz e Grazielle Parenti, vice-presidente global de Relações Institucionais, Reputação e Sustentabilidade da Companhia, ao governador Romeu Zema e ao vice-governador Paulo Brant.

Otimização de recursos e monitoramento de processos e produtos





“A BRF tem uma atuação relevante em Minas Gerais. Geramos sete mil empregos diretos e contamos com quase 300 produtores integrados. Esse movimento vai ao encontro da estratégia Visão 2030 da Companhia, que busca o crescimento com geração de valor para toda a nossa cadeia produtiva”, explica Lorival Luz.





“Também focamos no aumento do consumo de carne suína no Brasil e Minas nos oferece oportunidades neste sentido, pois produzimos itens desta linha em Uberlândia”, reforça Grazielle Parenti.





Zema destacou os investimentos da companhia. “Reconhecemos a importância da empresa em nosso estado, onde somos amigos do empreendedor. Queremos fomentar um ambiente de negócios menos burocrático e mais amigável para todos”, complementa o vice-governador Paulo Brant.





“Com a ampliação de nossa unidade, teremos novas oportunidades de otimização de recursos e monitoramento on-line de processos e produtos, elevando ainda mais a performance de qualidade dos produtos Sadia, Perdigão e Qualy. Como parte da nossa jornada de transformação digital, a fábrica passará a contar com tecnologia de ponta para conectar toda nossa rede de integrados e fornecedores, colocando a unidade de Uberlândia no topo de nossa eficiência operacional”, afirma Fábio Luiz Possato, gerente-executivo da unidade de Uberlândia da BRF.





Considerada uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF está presente em mais de 117 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.