Feirantes de BH se formam em curso de empreendedorismo digital

Turma de Feirantes conclui curso de Empreendedorismo Digital (foto: PBH/Divulgação)



Os feirantes acostumados a dar conta do próprio negócio não precisam mais passar tanto sufoco. Em Belo Horizonte, 150 desses comerciantes concluíram, nessa terça-feira (18/5), o curso de empreendedorismo digital.





O projeto é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Prodabel. Esta é a primeira turma a concluir o curso, que teve duração de 80 horas/aula, oferecido de forma online pela plataforma de ensino à distância da prefeitura.









Um dos objetivos principais era ensinar aos alunos como utilizar essa ferramenta para impulsionar as vendas pela internet – uma forma de alavancar a retomada econômica, durante a pandemia.





Em cerimônia para entrega dos certificados, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Beato, parabenizou a todos os alunos e destacou a motivação com que eles fizeram o curso.





“É um daqueles cursos que pode significar uma virada para muitas pessoas que não estavam acostumadas a liderar com esse tipo de mídia para veicular seus produtos, para estabelecer relações com outros comerciantes, com outros empreendedores. Nesse sentido, o curso foi muito bem sucedido e é gratificante para nós saber do impacto que ele pode ter na vida dessas pessoas”, disse Cláudio Beato.





O presidente da Prodabel, Leandro Garcia, afirmou que "quem empreende nos dias de hoje já é herói, foge do caminho tradicional, difícil; são pessoas que fazem o mundo girar. Estão todos de parabéns, esse curso será importante para que vocês possam empreender daqui pra frente".