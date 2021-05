INSS antecipa 13º de 31 milhões de beneficiários; em MG, são 3,5 milhões

A antecipação do 13º salários dos aposentados e pensionistas vai ocorrer a partir de 25 de maio (foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai antecipar a primeira parcela do 13º de 31 milhões de benefícios no pagamento de maio, o que corresponde a R$ 25,3 bilhões. Em Minas Gerais, são mais de 3,5 milhões de benefícios que receberão créditos do 13º - aproximadamente R$ 2,7 bilhões.

Considerando todos os 36 milhões de benefícios, inclusive os assistenciais e antecipações, a folha de pagamento de maio do INSS representará uma injeção de R$ 76,3 bilhões na economia.





A antecipação vai ocorrer a partir de 25 de maio e os depósitos para aqueles que recebem até um salário mínimo serão efetuados até 8 de junho, de acordo com o número final do benefício.



Já os que ganham acima de um salário receberão os pagamentos entre 1º e 8 de junho. Vale lembrar que, na primeira parcela, é descontado o Imposto de Renda (IR) equivalente.





Quem tem direito?

A lei dá direito ao 13º para quem, ao longo do ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Nos casos de interrupção programada do benefício, previstas antes de 31 de dezembro de 2021, será pago o valor proporcional do abono anual.





As pessoas que recebem benefícios assistenciais não têm direito ao abono anual.





Confira o calendário





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz