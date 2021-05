Em ata, dirigentes do Fed apontam para resiliência do sistema financeiro na crise

A maioria dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) considera que as turbulências observadas durante a crise da covid-19 expuseram a "resiliência" do setor financeiro, conforme mostra ata referente à mais recente reunião de política monetária da instituição, divulgada nesta quarta-feira, 19.



Ainda assim, de acordo com o documento, alguns participantes do encontro citaram riscos decorrentes de atividades de fundos de hedge alavancados. Para eles, o sistema regulatório não tem uma visão muito ampla dessa área, o que pode trazer problemas.



"Vários participantes comentaram sobre o período prolongado de taxas de juros baixas e condições do mercado financeiro altamente acomodatícias e a possibilidade de essas condições levarem a um comportamento de busca por rentabilidade que poderia aumentar os riscos de estabilidade financeira", pontua a ata.



O relatório acrescenta ainda que as condições de financiamento "relaxaram de forma modesta", à medida que os agentes econômicos passaram a focar mais na reabertura da economia. "As condições de financiamento para as empresas não financeiras nos mercados de capitais permaneceram altamente acomodatícias durante o período", ressalta.