Dia das Mães promete marcar início da recuperação para o comércio

Shoppings de BH optaram por cupons de sorteios para garantir alta nas vendas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Dia das Mães está próximo e a data promete ser o está próximo e a data promete ser o início da recuperação econômica para o comércio varejista . O período afeta positivamente 66,3% das empresas de Minas Gerais, segundo levantamento divulgado pela Fecomércio- MG.

Dos entrevistados, 23,2% estão esperançosos com as vendas, entretanto, aproximadamente 58,8% dos empresários avaliam a pandemia e a crise econômica como motivos para acreditar que o faturamento será ainda pior que no ano passado.





Mesmo sendo comemorado durante a pandemia pelo segundo ano consecutivo, o Dia das Mães é motivo de esperança para o varejo nacional.



Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), R$ 12,12 bilhões devem ser movimentados no período, uma recuperação de 46,7%, contra uma redução de 33,1% em 2020.



Em Minas Gerais, a expectativa é que a data gere R$ 1,13 bilhão em vendas neste ano.





Entre os segmentos que mais faturam neste período, estão: artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (72,2%); supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (70,5%); livros, jornais, revistas e papelaria (70,0%); tecidos, vestuário e calçados (68,1%) e móveis e eletrodomésticos (66,7%).





Muitas promoções são observadas na maioria das lojas e shoppings. De acordo com a pesquisa, 40,6% das lojas adotaram as liquidações como estratégia de vendas. Além disso, outras 36,2% garantiram melhora com propagandas e divulgações e 6,8% utilizam as redes sociais para estabelecer mais confiança com os consumidores e melhorar as vendas.

Consumidores e ofertas em BH

Em um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a maioria dos consumidores belo-horizontinos pretende comprar à vista, para minimizar as chances de endividamento.



Cerca de 73,4% dos entrevistados vão optar por esse método de pagamento.

Em um ano de economias, 51,8% dos consumidores vão comprar somente um item para presentear as mães, sendo que na capital mineira as roupas são a principal opção de aquisição.



Além do vestuário, produtos cosméticos, calçados e flores aparecem como intenção de presente. A expectativa de gastos está em torno dos R$ 104,52.

Para o especialista e empresário em negócios Gérlio Soares Figueiredo, a aposta do comércio é o Dia das Mães e existe muita confiança, tanto para empresários, quanto para os consumidores.

As ofertas de produtos on-line, com exposição nos sites e redes sociais, é uma indicação do especialista para alavancar as vendas, por meio de um atendimento mais humanizado: “O cliente vai sentir que comprando ali, a mãe pode gostar do presente, porque ele já gostou do atendimento", disse Gérlio.

Nos principais shoppings de Belo Horizonte e região metropolitana, a estratégia de promoções e brindes foi adotada para garantir as vendas. Confira:

Boulevard Shopping

Entre os dias 29/4 a 22/5, a cada R$ 400 em compras nas lojas participantes, o consumidor concorre a três kits Apple, cada um contendo um iPhone 12 mini, um Apple Watch Series 6 e um Mac Book Air.

Para conferir detalhes da promoção, acesse o site clicando AQUI





Shopping Estação BH

A promoção acontece entre os dias 26/4 e 29/5 e a cada R$ 250 em compras, os consumidores concorrem a um iPhone 12 por semana.

Para aumentar as chances de ganhar o smarthphone, os clientes que doarem 1kg de alimento irão receber dois cupons para concorrer ao prêmio.

Saiba mais detalhes clicando AQUI





Shopping Xavantes

Dentro de todos os setores do shopping há promoções. Entre as ofertas estão três pares de tênis feminino por R$ 100.

As compras poderão ser realizadas presencialmente ou on-line, com opções de retirada em drive-thru ou delivery, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 9h às 17h.

Para conferir todas as promoções e mais detalhes, clique AQUI

Minas Shopping

Entre os dias 30/4 e 17/5, a cada R$ 300 em compras nas lojas participantes da promoção do Dia das Mães o consumidor ganha um kit de cosméticos e um número da sorte para concorrer a um vale-compras no valor de R$ 10 mil. Serão sorteados três vales de mesmo valor.

Para conferir detalhes da promoção e as lojas participantes, clique AQUI





BH Shopping

Entre os dias 29/4 e 9/5, a cada R$ 500 em compras o consumidor ganha uma bolsa.

Para conferir detalhes da promoção, clique AQUI

Shopping Cidade

Entre os dias 3/5 e 18/5, a cada R$ 150 em compras os clientes terão direito a um número da sorte para concorrer a um iPhone 12.

Para conferir os detalhes da promoção, clique AQUI

Pátio Savassi

Entre os dias 29/4 e 9/5, a cada R$ 500 em compras o consumidor ganha um kit de chás.

Para conferir detalhes da promoção, clique AQUI

Diamond Mall

Entre os dias 29/4 e 9/5, a cada R$ 500 em compras o consumidor ganha uma bolsa.

Para conferir detalhes da promoção, clique AQUI





*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte