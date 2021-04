Saques do auxílio emergencial começam nesta sexta (30/4); veja calendário

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) benefício, que foi depositado para cerca de 40 milhões de brasileiros por meio das contas digitais do aplicativo Caixa Tem nas últimas semanas, contudo, será escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador para evitar aglomerações. Os saques do novo auxílio emergencial podem ser feitos a partir de hoje nas agências da Caixa Econômica Federal. A retirada em dinheiro do, que foi depositado para cerca de 40 milhões de brasileiros por meio das contas digitais do aplicativo Caixa Tem nas últimas, contudo, será escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador para evitar aglomerações.









Esse calendário vale para a primeira parcela do benefício, que foi depositada até ontem nas contas do Caixa Tem. A segunda parcela começa a ser paga no aplicativo no próximo dia 16 e terá os saques liberados só em junho.





É importante lembrar que, para fazer a retirada do auxílio, é preciso apresentar o aplicativo Caixa Tem no celular. “O beneficiário pode realizar o saque nos terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui a partir da geração de token (código para saque) pelo aplicativo Caixa Tem, conforme calendário de saques”, explicou o banco, cujas agências estão abrindo às 8h para ampliar o tempo de atendimento dos brasileiros que precisam de ajuda para retirar o auxílio.





Pix



Por meio do Caixa Tem, é possível pagar contas e compras em débito e, a partir de hoje, também será possível usar o Pix, o sistema de pagamentos instantâneos. O Pix poderá ser usado para fazer pagamentos com o auxílio emergencial e para transferir dinheiro para outras pessoas — mas não para outras contas do beneficiário que recebeu o auxílio.





Esses mecanismos são uma forma de incentivar os brasileiros a usarem o aplicativo, para, assim, reduzir a necessidade do saque em dinheiro e evitar aglomerações nas agências da Caixa, como ocorreu em 2020.





Veja quando poderá retirar o dinheiro

Mês de nascimento — Data do saque



Janeiro — 30 de abril

Fevereiro — 3 de maio

Março — 4 de maio

Abril — 5 de maio

Maio — 6 de maio

Junho — 7 de maio

Julho — 10 de maio

Agosto — 11 de maio

Setembro — 12 de maio

Outubro — 13 de maio

Novembro — 14 de maio

Dezembro — 17 de maio