O Produto Interno Bruto (PIB) do México desacelerou no primeiro trimestre do ano, mas ainda registrou crescimento de 0,4% na comparação com os três meses imediatamente precedentes, informou nesta sexta-feira, 30, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi do país). Em termos anualizados, a atividade econômica mexicana encolheu 2,9% de janeiro a março. No último trimestre de 2020, o PIB havia avançado 3,3% ante o intervalo anterior.