Guedes diz que Fies bancou 'filho de porteiro que zerou vestibular'

Durante o discurso, o ministro contou a história do filho do seu porteiro que foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular (foto: Agência Brasil/Reprodução) O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar (Consul), na terça-feira (27/4), que o governo federal através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deu bolsas em universidades para “todo mundo”. afirmou durante uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar (Consul), na terça-feira (27/4), que oatravés do Fundo de Financiamento Estudantil () deu bolsas em universidades para “todo mundo”.









Durante o discurso, o ministro contou a história do filho do seu porteiro que foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular. Guedes classificou o programa como “um desastre”.





"O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim: 'Seu Paulo, eu estou muito preocupado'. O que houve? 'Meu filho passou na universidade privada'. Ué, mas está triste por quê? 'Ele tirou zero na prova. Tirou zero em todas as provas e eu recebi um negócio dizendo: parabéns, seu filho tirou...' Aí tinha um espaço para preencher, colocava 'zero'. Seu filho tirou zero. E acaba de se endereçar à nossa escola, estamos muito felizes", disse Guedes.





As falas do ministro estão equivocadas, já que o Fies tem exigências de nota mínima para aprovar o financiamento.





Além do ministro da Economia, participaram da reunião o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Justiça, Anderson Torres.