Lista de espera da UFMG: 'Realização do meu sonho', diz estudante aprovada

Estudantes convocados na lista de espera da UFMG comemoraram nas redes sociais (foto: Divulgação/UFMG)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou, nesta quinta-feira (29/04), o resultado da primeira chamada da lista de espera e da primeira convocação de antecipação do Sisu 2021. O Twitter foi tomado pelas comemorações dos estudantes aprovados.

O prazo para a realização do registro acadêmico vai até segunda-feira (3/5). Por outro lado, os convocados nas vagas para pessoas com deficiência ou autodeclaradas negras ou pardas terão de comparecer, presencialmente, às bancas na terça(4/5) e na quarta (5/5). Os horários de atendimento serão divulgados nesta sexta-feira (30/04).

Ao Estado de Minas, a estudante Luiza Franco Melo, de 20 anos, disse que, mesmo não sendo convocada na chamada regular, manteve a fé e a confiança para a convocação na lista de espera. "Confesso que fiquei bem chateada, mas sei que tudo tem o tempo certo. E hoje o que eu mais queria aconteceu. É a realização do meu sonho".

Luiza foi aprovada em psicologia na UFMG e não vê a hora de iniciar os estudos. Ela conta que a paixão pelo curso surgiu no ensino médio.

"Já gostava dessa área da saúde desde pequena. Tinha muitas dúvidas e só fui descobrir o que eu realmente queria no 2º ano do ensino médio depois que fui em uma exposição de cursos em uma faculdade. Quero começar logo e estou com muita expectativa", disse.

Veja algumas comemorações:

num foi na regular mas foi na primeira chamada TAMO NA FEDERAAAAAAAAAAAAAAAAL MEU DEUS EU VO PRA UFMG AAAAAAA pic.twitter.com/AKzPVBDnCh %u2014 babi %uD83C%uDF93 (@babimartinsrd) April 29, 2021

Não tô nem acreditando que eu sou A MAIS NOVA CALOURA DE LETRAS DA UFMG pic.twitter.com/fan34wZUWv %u2014 Anna (@annab_gama) April 29, 2021

AHHHHH PASSEI EM MEDICINA NA UFMG PORRAAAAAAAA %uD83D%uDE4F%uD83D%uDE4C%uD83D%uDE4C %u2014 caduzin (@cadufranca01) April 29, 2021

vocês estão olhando para a mais nova caloura de ciências biológicas da ufmg pic.twitter.com/Ef6uSE5Rj0 %u2014 (filo)sofia (@strangestofboys) April 29, 2021

avise a UFMG que eu trago novidades pic.twitter.com/7kYmToCzQL %u2014 Sociologia Porca © (@SociologiaPorca) April 29, 2021

Agora sim! OFICIALMENTE calouro de Direito da UFMG hahaha #direitoufmg #UFMG pic.twitter.com/kfrP4VeKve %u2014 Prayin for better days (@Talles66345312) April 29, 2021

Agenda





30 de abril a 3 de maio





Registro Acadêmico, via internet, com upload da documentação obrigatória para os candidatos selecionados na 1ª Chamada da Lista de Espera e 1ª Antecipação do Sisu/UFMG 2021;





30 de abril





Divulgação da escala de atendimento dos procedimentos presenciais de verificação e validação da condição de deficiência e de heteroidentificação dos selecionados;





4 de maio e 5 de maio





Procedimento presencial de verificação e validação da condição de deficiência e de heteroidentificação, conforme escala de atendimento;





11 de maio





Divulgação da relação de Registros e Matrículas confirmados na modalidade de vagas reservadas;





A partir de 12 de maio





Envio, por email, do comprovante de matrícula para os candidatos que tiveram o seu registro acadêmico confirmado;





17, 18, 19 e 20 de maio





Requerimento de dispensa de disciplinas por aproveitamento de estudos pelos selecionados na 1ª Chamada da Lista de Espera e 1ª Antecipação do Sisu/2021, apenas candidatos que ingressarão no primeiro período de 2021;





confirmar se querem ou não continuar na lista de espera. O prazo para a confirmação será desta sexta-feira (30/04) até 4 de maio, Os estudantes que ainda não foram chamados deverãose querem ou não continuar na lista de espera. O prazo para a confirmação será desta sexta-feira (30/04) até 4 de maio, no site do Sisu UFMG