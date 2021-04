Endividamento das famílias em BH cresce pelo terceiro mês consecutivo

O principal fator que contribui para as dívidas entre as famílias é o cartão de crédito (85,5%) (foto: Pixabay/Reprodução)

O endividamento das famílias de Belo Horizonte cresceu pelo terceiro mês consecutivo, fechando o primeiro trimestre de 2021 em 69,4%. Os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) foram divulgados, nesta segunda-feira (26/4), pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG).

LEIA MAIS 11:17 - 26/04/2021 Investimento Direto no País soma US$ 6,864 bi em março, revela BC

18:14 - 15/03/2021 Famílias de BH estão mais endividadas e menos inadimplentes, diz pesquisa

12:42 - 30/03/2021 Com pandemia, porcentual de famílias endividadas sobe mais, a 67,3%, diz CNC inadimplentes permaneceu em 31,3% e 13,3% dos consumidores não têm condições de quitar as dívidas.



A pesquisa, que conta também com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), busca retratar a situação financeira das famílias em relação ao financiamento de imóveis, carros, empréstimos, cartões de crédito, lojas e cheques pré-datados, bem como a capacidade de pagamento dos consumidores. Além disso, o percentual depermaneceu em 31,3% e 13,3% dos consumidores não têm condições de quitar as dívidas.A pesquisa, que conta também com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), busca retratar adas famílias em relação ao financiamento de imóveis, carros, empréstimos, cartões de crédito, lojas e cheques pré-datados, bem como a capacidade de pagamento dos consumidores.





Segundo a análise de março, o principal fator que contribui para as dívidas entre as famílias é o cartão de crédito (85,5%).



Há, contudo, outras modalidades como carnês (10,7%), financiamento de carro (10,6%), financiamento imobiliário (7,7%), cheque especial (7,6%), crédito consignado (6,5%) e crédito pessoal (5,2%) que resultam em dívidas.



Renda dos endividados





O índice de inadimplência é maior nas famílias com renda igual ou inferior a 10 salários mínimos (87,7%).

Em fevereiro, 68,7% dos entrevistados afirmaram que estavam endividados por causa dos cartões de crédito.



Na maioria dos casos, as dívidas eram longas e o endividamento em BH representava 10% da renda familiar e 50% do orçamento mensal.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina